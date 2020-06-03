Происшествия

ИзвестияИзвестияСК опубликовал видео с места разлива топлива в Норильске

Следственный комитет (СК) России в среду, 3 июня, опубликовал видео с места разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. На кадрах видно, что горючая жидкость вылилась на подъездную дорогу к предприятию. Также на ролике показана работа следователей на месте происшествия и опрос сотрудников компании «НТЭК».
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с чего всё началось
В Норильске из-за разлива нефтепродуктов задержали начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания», сообщила
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