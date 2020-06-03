Происшествия
Газета.RuНачальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске
Начальник цеха ТЭЦ-3 в Норильске задержан после утечки нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России. Отмечается, что начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 был задержан в рамках расследования ЧП.
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Происшествия
Глава МЧС вылетает в район ЧС в Норильске
Московский Комсомолец 13:07
Авто
АвтоВАЗ создаст новые двигатели для Lada
Как утверждает источник, в приказе проект разработки новой линейки двигателей обозначается как New PWT range Development Line-Up и Non-Line-Up.
Автоновости дня вчера в 02:39
Гаджеты
Представлен список iPhone, которые получат iOS 14
Новая версия платформы iOS 14, которую представят этой осенью, будет доступна даже для устройств, выпущенных 5 лет назад, включая iPhone 6s.
Piter.tv 01:51
Авто
Bentley выпустил свой последний мотор V8
Британский автопроизводитель выпустил последний 6,75-литровый двигатель V8 L-серии, изготовленный вручную, в Крю.
SpeedMe вчера в 23:39
Кино
«Ковбой Бибоп» от Netflix не будет прямой адаптацией оригинала
По словам сценариста адаптации «Ковбоя Бибопа» от Netflix Хавьера Грилло-Марсуа, проект не будет напрямую повторять оригинал, хоть и постарается передать его дух.
Игромания.ру 12:17
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
Экономика
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
Здоровье
Минздрав обновил методику лечения коронавируса
Минздрав обновил временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.
BFM.ru 08:08
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
Суд над фанатами по делу о беспорядках в Марселе состоится в декабре
Суд над российскими болельщиками, которые находятся в тюрьме в Марселе по обвинению в нападении на английского фаната во время чемпионата Европы по футболу 2016 года, состоится в декабре, заявил РИА Новости адвокат одного из россиян Петр Куршин.
РИА Новости 15:35
Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Американские сенаторы подготовили план по расширению санкций против газопровода "Северный поток — 2", сообщает Блумберг со ссылкой на проект документа.
РИА Новости 14:23
Футбол
Лигу чемпионов могут доиграть в Лиссабоне в формате «Финала восьми»
Как утверждает Mundo Deportivo, скорее всего, еврокубки планируют доиграть в формате «Финала восьми».
ProstoProSport вчера в 10:40
Политика
Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию
Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru 05:25
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Экономика
МВФ снял с повестки заседания вопрос о предоставлении кредита Украине
Вопрос о выделении Украине первого транша в $1,9 млрд из кредитной программы на $5 млрд вычеркнут из графика официальных заседаний совета директоров Международного валютного фонда.
Новый День 07:21
Киберспорт
Epic Games вновь перенесла запуск третьего сезона Fortnite
Третий сезон Fortnite начнется 17 июня — Epic Games перенесла релиз в третий раз.
CyberSport.ru 17:44
Единоборства
Порье предположил, каким может получиться бой Нурмагомедова и Гэтжи
Вестник Кавказа 16:25
Происшествия
Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка
Ленинский район, Крым, 3 июня 2020, 14:09 — REGNUM Ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
REGNUM 07:09
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид
Evo-rus.com 15:16
Экономика
На Украине взвинтили цены на фрукты и ягоды
Цены на фрукты и ягоды на Украине по состоянию на начало июня достигли исторического максимума, несмотря на падение уровня доходов населения вследствие кризиса, вызванного пандемией.
ФАН 16:50
Общество
Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
Русскоязычная община Бруклина начала формировать патрули для защиты от действий провокаторов и мародеров, скрывающихся под видом протестующих из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы Исаак Болтянский.
РИА Новости 16:43
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Происшествия
Демонстранты в Лондоне подрались с полицией возле резиденции премьера
Демонстрация в знак солидарности с американскими протестующими против полицейского произвола в Лондоне закончилась столкновениями с местной полицией.
Российская газета 15:42
Футбол
Два московских клуба нацелены на покупку Диего Лаксальта
По информации издания, «Спартак» и «Локомотив», как и ранее, нацелены на приобретение 27-летнего игрока.
Спорт день за днем 17:04
Интернет
К Google подан иск на $5 млрд за сбор данных пользователей
Во вторник, 2 июня, к Google был подан иск, в котором компания обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни пользователей путем отслеживания их действий в интернете даже в тех случаях, когда они открывают окна в режиме «инкогнито».
Коммерсантъ 07:31
Общество
Смертность в Петербурге выросла на треть в мае
Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния.
Интерфакс 17:04
Политика
Лукашенко отправил правительство в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
Коммерсантъ 12:12