Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНачальник генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

Начальник генерального штаба Тайваня Шэнь Имин погиб после аварийной посадки вертолета оборонного ведомства, сообщает газета China Daily.
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На Тайване при аварийной посадке вертолета погиб начальник Генштаба

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