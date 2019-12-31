Происшествия
РИА НовостиНачальник генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета
Начальник генерального штаба Тайваня Шэнь Имин погиб после аварийной посадки вертолета оборонного ведомства, сообщает газета China Daily.
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Общество
Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее
Кино
Новый эпизод «Звездных войн» сохраняет лидерство в прокате
Общество
Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»
Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
Наука
Возникновение Эль-Ниньо смогли предсказать за год
Ученые из Германии и Китая разработали метод предсказания Эль-Ниньо — колебания расположения теплых и холодных потоков в экваториальной области Тихого океана — за год до того, как они произойдут.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам
Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам в личном блоге.
Политика
Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
Общество
Роспотребнадзор изъял из оборота более 800 тыс. единиц аналогов снюса
Роспотребнадзор провел около 28 тыс. проверок по продажам некурительной никотиносодержащей продукции и выявил 900 тыс. единиц запрещенных аналогов снюса.
Спорт
Бегун из Уганды праздновал победу перед финишем и проиграл
Легкоатлет из Уганды Якоб Киплимо начал праздновать победу вблизи финиша во время забега в Бразилии и проиграл, передает NBC.
Политика
Аксенов сравнил шествие националистов в Киеве с шабашем
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Авто
В Сети показали первые изображения нового Mercedes-Benz S-Class
Mercedes-Benz обещает показать вскоре нового представителя своего S-Class.
Политика
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Экономика
Экономика Сингапура показала самый низкий рост с 2011 года
Рост экономики Сингапура в 2019 году составил 0,7%, что стало самым низким показателем с 2011 года, говорится в заявлении министерства торговли и промышленности республики.
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии
Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой показала возлюбленного
Дочь Ларисы Гузеевой от брака актрисы и телеведущей с бизнесменом Игорем Бухаровым выросла настоящей красавицей.
Происшествия
СМИ сообщили о десяти погибших в инцидентах в новогоднюю ночь в США
По меньшей мере десять человек погибли из-за стрельбы в новогоднюю ночь в разных городах США, сообщает газета USA Today.
Происшествия
При столкновении двух автобусов в Подмосковье пострадали шесть человек
В подмосковном Красногорске столкнулись два автобуса, пострадали шесть человек. Авария произошла на Путилковском шоссе, уточняет ТАСС.
Происшествия
В Уфе неизвестные обстреляли жилой дом петардами
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Экономика
Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%
Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
Здоровье
Список жизненно необходимых лекарств расширился на 24 позиции
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов с 1-го января расширился на 23 позиции, теперь он включает 758 наименований.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах
В России вступили в силу поправки в ПДД, которые корректируют перечень документов, предъявляемых для проверки сотрудникам ГИБДД.
Общество
МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
Авто
Этот DeLorean находился в гараже последние 32 года
Похоже, что находки старинных автомобилей в заброшенных сараях, которые получили название «капсулы времени» становятся все более и более распространенными в последнее время.