с чего всё началось

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника колонии в Республике Калмыкии Павла Батаева, которого подозревают в пособничестве терроризму. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Начальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам

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