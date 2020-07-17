Происшествия
Газета.RuНачальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам
Речь идет о начальнике ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Калмыкия Павле Батаеве и о его бывшем заместителе Артуре Цамаеве. Первого подозревают в пособничестве руководству террористическим сообществом (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 205.4 УК РФ).
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с чего всё началось
Как уточнили в Следственном комитете, в 2013 году отбывающий наказание за оборот оружия уроженец Дагестана Шахбан Гасанов создал в колонии террористическое сообщество, а после освобождения объявил себя «руководителем незаконного вооружённого формирования», действовавшего в Дагестане.RT на русском09:49
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Хоккей
Хоккейный «Спартак» приостановил тренировки из-за вспышки коронавируса
Сайт КХЛ "Спартак" сообщил о приостановке тренировочного процесса из-за того, что у ряда хоккеистов и сотрудников был выявлен коронавирус и они сейчас проходят курс лечения.
Московский Комсомолец 15:31
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета вчера в 23:28
Политика
Силовики Украины задержали одного из лидеров ЛНР
Украинские правоохранители задержали одного из лидеров «Народного совета Луганской области» по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины.
Lenta.ru 16:56
Общество
Рабочие «Лахта Центра» в Петербурге прекратили забастовку
Ранее сообщалось, что на место происшествия прибыло руководство компании и узбекский консул в Санкт-Петербурге.
Общественная служба новостей 09:27
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
CT news вчера в 10:56
Наука
Обнаружен алгоритм снижения рака легких
Испытания, показавшие результативность противовирусного препарата, были проведены специалистами на лабораторных мышах.
Замана 18:11
Общество
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки в Москве скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, сообщил оперативный штаб.
РБК 17:50
Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по уголовному делу о клевете
С основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете.
Daily Storm 04:42
Политика
Жители Хабаровска хотят скинуться на адвоката для Фургала
Жители Хабаровска готовы скинуться на хорошего адвоката для арестованного губернатора края Сергея Фургала.
URA.Ru 18:35
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Политика
Лукашенко заявил о недолговечности неравноправных союзов
Белорусский президент добавил, что в современных условиях невозможно, «как в средние века, захватить какую-то страну и подчинить на 100-150 лет».
Rambler News Service 15:55
Политика
ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»
Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Коммерсантъ 18:24
Гаджеты
Карты NVIDIA Ampere получат 12-контактные разъёмы питания
Игромания.ру вчера в 09:48
Футбол
Бартомеу сегодня обсудит с Сетьеном положение «Барселоны»
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу проведет беседу с главным тренером каталонской команды Энрике Сетьеном в пятницу, 17 июля, сообщает ESPN.
Чемпионат 13:20
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
Общество
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 14:57
Футбол
Тихонов не считает «Зенит» фаворитом в матче со «Спартаком»
Бывший игрок и тренер "Спартака" Андрей Тихонов поделился мыслями о полуфинальном поединке Олимп - Кубка России между петербургским "Зенитом" и столичной командой, передает "Матч ТВ".
Газета.Ru 17:20
Космос
Красивое замедленное видео показывает комету NEOWISE с орбиты Земли
Результат позволяет зрителям фильма ощутить, каково находиться на борту космической станции, пролетая 400 километров над Землей со скоростью 28 000 километров в час и наблюдая, как поднимается комета NEOWISE, о которой ММ ранее уже писали.
Машины и Механизмы вчера в 02:59
Общество
Морские пираты атаковали танкер с российско-украинским экипажем
По данным портала Dryad Global, на борт судна поднялись восемь вооруженных пиратов и похитили 15 членов экипажа – предположительно, это граждане России и Украины.
Вести.Ru 16:05
Футбол
Бывший игрок «Зенита» Халк может вновь вернуться в петербургский клуб
Невские Новости 18:18
Политика
Трутнев: врио главы Хабаровского края назначат в ближайшее время
Врио губернатора Хабаровского края назначат в ближайшее время.
EastRussia вчера в 22:29
Авто
Range Rover и Range Rover Sport оснастят новым дизельным двигателем
Лондон, 16 июля 2020, 14:30 — REGNUM Британский автопроизводитель Land Rover добавил в линейку двигателей Range Rover и Range Rover Sport новый дизельный мотор объёмом три литра с мягким гибридом.
REGNUM вчера в 07:30
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости 13:45
Политика
В Турции назвали ожидаемую дату запуска авиасообщения с Россией
В Турции ожидают, что пассажирские авиаперевозки с Россией, приостановленные из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, будут возобновлены 25 июля.
Lenta.ru 10:53
Наука
В США обнаружили глубоководных рыб, поглощающих более 99% света
Фото: Karen Osborn/Smithsonian, banana.by, vokrugsveta Океанолог Карен Осборн из Смитсоновского музея естественной истории опубликовала в журнале Current Biology работу, в которой описала 16 видов ультра черных глубоководных рыб.
HotGeo 09:40
Футбол
Кавазашвили извинился перед женой Бубнова за слова о проблемах её мужа
RT на русском 17:03
Наука
В Германии создали самое тонкое оптическое зеркало в мире
Созданный сверхтонкий зеркальный материал имеет атомы, которые находятся в специальном массиве оптической решетки.
Замана 18:04