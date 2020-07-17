Происшествия
Газета.RuНачальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам
Речь идет о начальнике ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Калмыкия Павле Батаеве и о его бывшем заместителе Артуре Цамаеве. Первого подозревают в пособничестве руководству террористическим сообществом (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 205.4 УК РФ).
Читать в источнике
Оценить192
с чего всё началось
Как уточнили в Следственном комитете, в 2013 году отбывающий наказание за оборот оружия уроженец Дагестана Шахбан Гасанов создал в колонии террористическое сообщество, а после освобождения объявил себя «руководителем незаконного вооружённого формирования», действовавшего в Дагестане.RT на русском09:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 14:16, Ашберн
Общество
Китайский такси-сервис Didi собрались запустить в России в августе
Китайский агрегатор такси Didi может начать работу в России в августе, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Интерфакс 10:41
Происшествия
Экс-министра Татарстана арестовали по обвинению в организации убийства
Советский райсуд Казани арестовал экс-главу минэкологии Татарстана Агляма Садретдинова до 29 июля. Его обвиняют в организации убийства.
Коммерсантъ 09:29
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости 04:46
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Фигурное катание
Косторная считает Медведеву «эталоном фигурного катания»
Спорт день за днем 14:03
Экономика
Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань
Госкомпания "Автодор" может выпустить для населения "народные" облигации для строительства новой платной трассы "Москва – Казань", сообщил глава государственной компании Вячеслав Петушенко в эфире "Радио Автодор".
Вести.Ru 05:24
Общество
Мурашко выступил за возобновление полетов за рубеж с ограничениями
Россия может возобновить полеты за границу, но с рядом ограничений, продиктованных прошедшей пандемией коронавируса COVID-19, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Газета.Ru 13:06
Гаджеты
МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ
Смартфон отличается 6,7-дюймовым OLED-экраном, дисплеем-водопадом Endless Edge, 256 Гб собственной памяти, процессором Qualcomm Snapdragon 865, а также врезанной фронталкой на 25 Мп.
Evo-rus.com 08:58
Здоровье
Профессор: «Американцы поразительно эгоистичны» (Svenska Dagbladet, Швеция) (Svenska Dagbladet)
Во многих штатах инфекция распространяется все быстрее, и прогноз для охваченных эпидемией США очень мрачный.
ИноСМИ 10:25
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета вчера в 23:28
Общество
В Арктике планируют предоставлять бесплатно земли до 5 лет
ОГТРК Ямал-Регион вчера в 02:01
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
Известия вчера в 16:07
Общество
В Оренбуржье коронавирусный режим продлён по 2 августа
Оренбург, 17 июля 2020, 20:12 — REGNUM В Оренбургской области губернатор Денис Паслер внес изменения в указ «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».
REGNUM 13:12
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Политика
Власти Приморья ответили на сообщения о запугивании жителей COVID-19
Провокацией назвал информацию о рассылке региональными властями инструкции журналистам по запугиванию жителей, участвующих в несанкционированных митингах в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, риском заражения коронавирусом,заместитель губернатора Антон Волошко, 12 июля сообщает РБК.
ИА Красная Весна 09:49
Здоровье
Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости 13:58
Общество
Навальному предъявили подписку о невыезде по делу о клевете
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что ему предъявили подписку о невыезде.
Gazeta.SPb 05:51
Культура
Открылся пресс-центр XXIX «Славянского базара в Витебске»
16 июля состоится открытие самого крупного open air Европы этого лета. Освещать открытие будет "Россия 1".
Российская газета вчера в 06:47
Происшествия
СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой
Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова заявила, что следственный эксперимент опроверг версию об уничтожении тел членов российской царской семьи кислотой.
RT на русском вчера в 19:15
Политика
СБУ изъяла у ветеранов в Харькове 50 медалей «75 лет Великой Победы»
Служба безопасности Украины (СБУ) в ночь с 12 на 13 июля задержала на границе Украины и России 90-летнего ветерана отряда спецназа КГБ СССР "Каскад" и участника войны в Афганистане Михаила Исаева.
Газета.Ru 10:02
Происшествия
В ДТП с пассажирским автобусом под Липецком пострадали пять человек
Елец, Липецкая область, 17 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Липецкой области в ночь с 16 на 17 июля на 375-м километре трассы М-4 Дон в Елецком районе рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем «Газель».
REGNUM 04:13
Путешествия
Стало известно о не помещающихся на пляжах Сочи туристах
Приехавшие в Сочи туристы перестали помещаться на пляжах.
Lenta.ru вчера в 22:32
Игры
Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по «Принцу Персии»
Игромания.ру 10:48
Происшествия
Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами
РБК вчера в 16:19