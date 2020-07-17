с чего всё началось

Речь идет о начальнике ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Калмыкия Павле Батаеве и о его бывшем заместителе Артуре Цамаеве. Первого подозревают в пособничестве руководству террористическим сообществом (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 205.4 УК РФ).

Начальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам

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