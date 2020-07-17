с чего всё началось

Речь идет о начальнике ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Калмыкия Павле Батаеве и о его бывшем заместителе Артуре Цамаеве. Первого подозревают в пособничестве руководству террористическим сообществом (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 205.4 УК РФ).

Начальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам

Здоровье Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19 Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. 700

Футбол «Химки» отказались от выхода в российскую премьер-лигу Единственным клубом, который покинет РПЛ по итогам нынешнего сезона, станет "Оренбург", занявший последнее место в турнирной таблице.

Шоу-бизнес Агутин признался, что изменял Анжелике Варум Не обошлось и без любовных драм: певец признался, что его брак с Варум вовсе не такой идеальный, как кажется. 27

Политика Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности страны обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, отметив готовность Москвы к посредничеству в конфликте. 285

Общество В офисе ФБК проходят обыски в рамках дела Навального о клевете Обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проходят в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного в отношении Алексея Навального, сообщил РИА Новости адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин. 791

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 801

Происшествия В Калининграде дебоширы повредили стены электрички В Калининграде возбудили административные дела в отношении пассажиров электрички, которые повредили стены вагона. 5

Футбол За шутку про «Спартак» гендиректора «Зенита» оштрафовали на 200 тысяч Maksim Konstantinov / Global Look Press Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев получил замечание и штраф в размере 200 тысяч рублей за высказывание про московский "Спартак". 8

Политика Украинские силовики задержали одного из лидеров ЛНР Украинские правоохранители задержали одного из лидеров "Народного совета Луганской области" из-за подозрений в посягательстве на территориальную целостность Украины, говорится на сайте офиса генпрокурора.

Футбол «Лидс» гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон В последний раз «Лидс» выступал в АПЛ в сезоне 2003−2004 годов, покинув её по итогам чемпионата из-за финансовых проблем.

Экономика В Минэкономразвития рассказали о сокращении спада ВВП России в июне Ранее, 23 июня, Минэкономразвития сообщало, что реальный ВВП в 2020 году упадет на 4,8%, а в 2021–2023 годах показатель ускорится до 3,2, 2,9 и 3,1% в актуальной версии прогноза против 2,8, 3 и 3,1% из предыдущих оценок. 1

Происшествия На журналиста Френкеля составят протокол о неповиновении полиции На журналиста издания «Медиазона» Давида Френкеля, который сломал руку во время конфликта с полицией на избирательном участке № 2191 в Санкт-Петербурге во время голосования по поправкам в Конституцию, составят протокол о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП). 10

Наука В Германии создали самое тонкое оптическое зеркало в мире Немецкие физики из Института квантовой оптики имени Макса Планка создали самое тонкой зеркало в мире, состоящее из нескольких сотен атомов. 19

Происшествия В Германии задержали разоружившего полицейских «шварцвальдского Рэмбо» Полиция Германии в пятницу задержала Ива Рауша, бездомного и безработного жителя города Оппенау, который на прошлой неделе, угрожая пистолетом, разоружил полицейских и скрылся в лесу, сообщает управление полиции соседнего города Оффенбург. 88