Происшествия
Газета.RuНачальник наркоконтроля найден мертвым в своей квартире в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре обнаружено тело главы отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Ненецкому автономному округу. Имя и фамилия погибшего официально не называются. Известно, что он был найден мертвым в собственной квартире.
Читать в источнике
Оценить98
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 10:21, Ашберн
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти
Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на восьмой этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Политика
СМИ сообщили о намерении Качиньского посетить Смоленск
Председатель польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский намерен посетить Смоленск в десятую годовщину крушения правительственного авиалайнера Ту-154М, в котором погибли его брат и 95 членов правительственной делегации.
Экономика
Акции российских компаний рухнули на Лондонской бирже
Акции крупнейших российских компаний рухнули на Лондонской фондовой бирже.
Политика
В Нидерландах начинается суд над подозреваемыми по делу MH17
Суд над четырьмя подозреваемыми в крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года начинается в понедельник в Нидерландах.
Экономика
Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Киргизии
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин и глава правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов.
Армия и оружие
Турция анонсировала новые переговоры с Россией по Сирии
Военнослужащие России и Турции встретятся в Анкаре, 10 марта, чтобы обсудить дальнейшие действия сторон в рамках новых договоренностей по сирийской провинции Идлиб.
Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
Кино
Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет
Единоборства
Конор МакГрегор высмеял Хабиба Нурмагомедова за слова об уличных боях
«Уличный бой», - написал МакГрегор в Твиттер, опубликовав фото Нурмагомедова в момент нападения ирландской команды на автобус в Бруклине.
Финансы
Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной
Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
Общество
В ОАЭ выявили коронавирус у россиянина
Сообщается, что в ОАЭ диагностированы 14 новых случаев заражения коронавирусом, один из которых у россиянина.
Шоу-бизнес
«Не те мужики»: в «Уральских пельменях» высмеяли уход Михалковой
Участник юмористического шоу "Уральские пельмени" Вячеслав Мясников в интервью порталу "7 дней" связал уход Юлии Михалковой с ее планами создать семью.
Футбол
«Ростов» переиграл ЦСКА в матче РПЛ
Футболисты клуба «Ростов» на своем поле переиграли московский ЦСКА в матче двадцать первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Хоккей
«Барыс» победил «Металлург» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
«Барыс» из Нур-Султана обыграл магнитогорский «Металлург» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
Игры
Инсайдер: ещё одна игра Resident Evil выйдет раньше апреля 2021 года
Политика
Посольство Украины в США потребовало от Vox переделать карту с Крымом
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет
Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни
Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
Биатлон
Логинов рассказал о причинах пропуска этапа Кубка мира в Норвегии
Новый чемпион мира по биатлону из России Александр Логинов раскрыл причины, по которым он может не участвовать в этапе Кубка мира в норвежском Холменколене, утверждает "Матч ТВ".
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
Общество
Жители России увидят суперлуние 9 марта
Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.
Происшествия
В Подмосковье 36 человек поместили на карантин из-за коронавируса
В Московской области власти установили личности 36 человек, контактировавших с местной жительницей, у которой после возвращения из Цюриха диагностировали коронавирус.
Энергетика
СМИ узнали о позиции Саудовской Аравии после распада сделки ОПЕК+
Саудовская Аравия не намерена вести ценовую войну с Россией, Эр-Рияд по-прежнему считает Москву важнейшим партнером на рынке нефти, несмотря на распад сделки ОПЕК.
Общество
Обвиняемый по делу MH17 россиянин отрицает свою ответственность
Один из обвиняемых по делу о крушении самолета Boeing MH17 россиян Олег Пулатов отрицает свою ответственность за произошедшее, заявила его адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе судебного заседания.
Космос
Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance
Фотография нового подвижного аппарата для изучения поверхности Марса опубликована Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
Армия и оружие
В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
Происшествия
Новосибирец, которого не остановил огонь из автомата, попал на видео
В Новосибирске вечером 8 марта произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них открыл стрельбу, сообщает издание "Новосибирск онлайн".