Происшествия

Газета.RuГазета.RuНачальник наркоконтроля найден мертвым в своей квартире в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре обнаружено тело главы отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Ненецкому автономному округу. Имя и фамилия погибшего официально не называются. Известно, что он был найден мертвым в собственной квартире.
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СК проверит обстоятельства смерти начальника отдела наркоконтроля УМВД России по НАО

ТАСС04:55

Главу наркоконтроля Ненецкого автономного округа нашли мертвым у себя дома

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Источник: главу отдела наркоконтроля УМВД по НАО обнаружили мертвым

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Газета.Ru08:59

Главу наркоконтроля НАО нашли мертвым у себя дома

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Полковник МВД покончил с собой в собственной квартире

Lenta.ru06:15

В Нарьян-Маре найден мертвым начальник регионального наркоконтроля

Вести.Ru05:04
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Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти

Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на восьмой этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
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Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
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СМИ сообщили о намерении Качиньского посетить Смоленск

Председатель польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский намерен посетить Смоленск в десятую годовщину крушения правительственного авиалайнера Ту-154М, в котором погибли его брат и 95 членов правительственной делегации.
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Акции российских компаний рухнули на Лондонской бирже

Акции крупнейших российских компаний рухнули на Лондонской фондовой бирже.
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В Нидерландах начинается суд над подозреваемыми по делу MH17

Суд над четырьмя подозреваемыми в крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года начинается в понедельник в Нидерландах.
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Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Киргизии

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин и глава правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов.
REGNUM 10:16
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Турция анонсировала новые переговоры с Россией по Сирии

Военнослужащие России и Турции встретятся в Анкаре, 10 марта, чтобы обсудить дальнейшие действия сторон в рамках новых договоренностей по сирийской провинции Идлиб.
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Минфин России прокомментировал падение цен на нефть

Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
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Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет

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Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной

Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
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В ОАЭ выявили коронавирус у россиянина

Сообщается, что в ОАЭ диагностированы 14 новых случаев заражения коронавирусом, один из которых у россиянина.
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Участник юмористического шоу "Уральские пельмени" Вячеслав Мясников в интервью порталу "7 дней" связал уход Юлии Михалковой с ее планами создать семью.
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«Ростов» переиграл ЦСКА в матче РПЛ

Футболисты клуба «Ростов» на своем поле переиграли московский ЦСКА в матче двадцать первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Хоккей

«Барыс» победил «Металлург» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

«Барыс» из Нур-Султана обыграл магнитогорский «Металлург» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ

Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
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Посольство Украины в США потребовало от Vox переделать карту с Крымом

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МЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет

Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.
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Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
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Логинов рассказал о причинах пропуска этапа Кубка мира в Норвегии

Новый чемпион мира по биатлону из России Александр Логинов раскрыл причины, по которым он может не участвовать в этапе Кубка мира в норвежском Холменколене, утверждает "Матч ТВ".
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Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

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Жители России увидят суперлуние 9 марта

Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.
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В Подмосковье 36 человек поместили на карантин из-за коронавируса

В Московской области власти установили личности 36 человек, контактировавших с местной жительницей, у которой после возвращения из Цюриха диагностировали коронавирус.
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Энергетика

СМИ узнали о позиции Саудовской Аравии после распада сделки ОПЕК+

Саудовская Аравия не намерена вести ценовую войну с Россией, Эр-Рияд по-прежнему считает Москву важнейшим партнером на рынке нефти, несмотря на распад сделки ОПЕК.
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Обвиняемый по делу MH17 россиянин отрицает свою ответственность

Один из обвиняемых по делу о крушении самолета Boeing MH17 россиян Олег Пулатов отрицает свою ответственность за произошедшее, заявила его адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе судебного заседания.
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Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance

Фотография нового подвижного аппарата для изучения поверхности Марса опубликована Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
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Энергетика

В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
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Армия и оружие

В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ

Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
RT на русском 07 марта в 14:17
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Новосибирец, которого не остановил огонь из автомата, попал на видео

В Новосибирске вечером 8 марта произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них открыл стрельбу, сообщает издание "Новосибирск онлайн".
РИА Новости 08:16
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