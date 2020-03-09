В Нарьян-Маре обнаружено тело главы отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Ненецкому автономному округу. Имя и фамилия погибшего официально не называются. Известно, что он был найден мертвым в собственной квартире.

Начальник наркоконтроля найден мертвым в своей квартире в Нарьян-Маре

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