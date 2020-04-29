Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксНачальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. Об этом сообщила "Интерфаксу" начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Ольга Кравчук. В настоящее время полицейский находился в очередном отпуске.
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Начальника нижегородского ГИБДД обнаружили мертвым

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«Рядом был наградной пистолет»: Появились подробности смерти начальника нижегородского управления ГИБДД

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Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым

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Начальник нижегородской дорожной полиции Павел Ржевский найден мертвым в своем кабинете

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Начальник нижегородского ГИБДД Ржевский найден мертвым

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По факту смерти начальника нижегородского УГИБДД назначена проверка

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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
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Кино

Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

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Общество

Режим КТО ввели в Екатеринбурге

Известия 18:58
Общество

Представитель ВОЗ назвала возможные сроки ослабления ограничений в РФ

По данным на 29 апреля, в России подтверждено более 99 тыс. случаев инфицирования коронавирусом.
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Эпический провал: Кайли Дженнер высмеяли за слишком заметный фотошоп

«Бассейн аж скривило», «С такими деньгами можно было нанять профессионального ретушера», «Эпический провал», — посмеялись подписчики.
Popcornnews.ru 10:40
Общество

Подмосковье вышло на плато по коронавирусу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион вышел на плато по количеству заражений COVID-19.
BFM.ru 10:45
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Космос

Как выглядел сход ледника на древнем Марсе

В новой статье, соавтором которой является Сергей Красильников из РАН, ученые предлагают одно из объяснений такой необычной формы кратеров: быстрый, скачкообразный сход ледников.
Популярная механика вчера в 13:45
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
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Происшествия

Бывший полковник-миллиардер Захарченко пропал в московском СИЗО

Lenta.ru 11:37
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Происшествия

На Камчатке завели дело на фермеров, бросивших животных умирать

Уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными возбуждено на Камчатке после обнаружения останков лошадей и собак в одном из фермерских хозяйств, сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.
РИА Новости 05:42
Политика

Кабмин продлил запрет на въезд иностранцев в Россию

Правительство продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до улучшения ситуации с коронавирусом.
ТАСС 05:56
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Шоу-бизнес

Анфиса Чехова призналась, что ее избивал любимый мужчина

Телеведущая Анфиса Чехова посвятила теме насилия целый пост – она призналась, что 18 лет назад ее избил возлюбленный.
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Культура

Триллер «Спутник» обогнал «Лед 2» по просмотрам в онлайн-кинотеатре

Триллер "Спутник" занял первое место в рейтинге по просмотрам российского кино в онлайн-кинотеатре Wink за пятую неделю самоизоляции (20-26 апреля).
РИА Новости 19:10
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Lada Granta

«АвтоВАЗ» построит новую LADA Granta на французской платформе Global Access (B0) от LADA Largus и Renault Logan.
Автоновости дня 02:57
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Общество

Собчак сбежала с эфира Соловьева во время его ругани с Кашиным

Ведущая Ксения Собчак сбежала с прямого эфира с Владимиром Соловьевым, во время его ругани с журналистом Олегом Кашиным.
Lenta.ru 18:42
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Общество

В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией.
Российская газета 16:35
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду без пропуска

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы за использование транспорта без специального пропуска в период режима повышенной готовности, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:55
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Кино

Несколько рекордов установил сериал «Зулейха открывает глаза»

Live24 14:29
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Василий Уткин назвал величайшего футболиста в истории

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В России с 2021 года хотят ввести обязательную регистрацию смартфонов

Мобильные устройства начнут регистрировать по заводскому номеру.
Омск здесь вчера в 05:09
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
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Общество

«Газпром» продолжает поставки по «Силе Сибири» в полном объеме

Добыча газа на Чаяндинском месторождении и поставки по газопроводу "Сила Сибири" продолжаются в полном объеме, несмотря на эпидемиологическую обстановку на объекте, говорится в сообщении холдинга.
ТАСС вчера в 12:00
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Авто

Падение продаж легковых автомобилей в РФ может составить 30%

ГЛАС.RU 02:47
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Общество

Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов

На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru 09:12
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Общество

Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla

News.ru 16:03
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Происшествия

123 случая коронавируса подтверждены в Иркутской области

Как сообщает оперативный штаб, по данным на вечер 29 апреля, в Иркутской области подтверждено 123 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
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Экономика

МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса

В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру.
РБК 13:19
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Экономика

ФРС сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых.
Российская газета 14:24
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Экономика

Особое мнение: Наталья Зубаревич

Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной политики, была в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы 15:24
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