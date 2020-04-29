Происшествия
ИнтерфаксНачальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. Об этом сообщила "Интерфаксу" начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Ольга Кравчук. В настоящее время полицейский находился в очередном отпуске.
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