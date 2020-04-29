Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксНачальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. Об этом сообщила "Интерфаксу" начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Ольга Кравчук. В настоящее время полицейский находился в очередном отпуске.
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Начальник УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым

ННТВ12:45

Начальника нижегородского ГИБДД нашли мертвым

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Начальник нижегородского ГИБДД Ржевский найден мертвым

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Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым

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Начальник нижегородской дорожной полиции Павел Ржевский найден мертвым в своем кабинете

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В МВД прокомментировали самоубийство бывшего начальника нижегородского ГИБДД

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По факту смерти начальника нижегородского УГИБДД назначена проверка

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В Тульской области министр заразился коронавирусом

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Правительство продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до улучшения ситуации с коронавирусом.
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Россиян предупредили о «коварстве» коронавируса

В России по состоянию на 29 апреля коронавирус обнаружен почти у 100 тысяч человек, за сутки заразились почти 6 тысяч.
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МИД РФ подтвердил проведение встречи «нордманской четверки» 30 апреля

Онлайн-встреча министров иностранных дел России, Германии, Франции и Украины по вопросу мирного урегулирования конфликта на Донбассе состоится 30 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление официального представителя российского МИД Марии Захаровой.
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Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Жители КНР рассказали, что как страна возвращается к нормальному существованию после постепенного снятия ограничений.
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Силы Ливийской национальной армии успешно отразили атаку бомбардировщика L-39 с помощью ЗРК «Квадрат» советского производства.
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ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ставку на уровне 0—0,25% годовых.
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В Самарской области ввели масочный режим

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Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»

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