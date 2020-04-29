Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксНачальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. Об этом сообщила "Интерфаксу" начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Ольга Кравчук. В настоящее время полицейский находился в очередном отпуске.
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Начальник УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым

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Начальника управления ГИБДД по Нижегородской области нашли мертвым

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По факту смерти начальника нижегородского УГИБДД назначена проверка

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Происшествия

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Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

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Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

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Путин продлил режим нерабочих дней

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Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
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Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
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Общество

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
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Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал

Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
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Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике

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Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники

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Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом

Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19.
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Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
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Полет Ту-160 над Балтикой показали на видео

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Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
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