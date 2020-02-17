Генерал-майор Сергей Плахих написал рапорт об отставке с должности заместителя начальника ГУ МВД по Москве — начальника столичной полиции в связи с выходом на пенсию, рассказал РБК источник в главке. Информацию подтвердил другой собеседник, близкий к центральному аппарату МВД.

с чего всё началось

Замначальника ГУ МВД России по Москве - начальник столичной полиции генерал-майор Сергей Плахих подал рапорт об увольнении. Об этом стало известно в понедельник. По словам начальника пресс-службы столичного главка МВД Владимира Васенина, решение генерала связано с желанием уйти на пенсию.

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