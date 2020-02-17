Генерал-майор Сергей Плахих написал рапорт об отставке с должности заместителя начальника ГУ МВД по Москве — начальника столичной полиции в связи с выходом на пенсию, рассказал РБК источник в главке. Информацию подтвердил другой собеседник, близкий к центральному аппарату МВД.

с чего всё началось

Заместитель начальника Главного управления МВД по Москве - начальник столичной полиции Сергей Плахих написал рапорт об отставке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

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