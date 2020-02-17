Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксНачальник полиции Москвы написал рапорт об отставке

"Заместитель начальника ГУ МВД России по Москве - начальник полиции генерал-майор полиции Плахих подал рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии", - сказал Васенин.
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Начальник московской полиции подал в отставку

Генерал-майор Сергей Плахих написал рапорт об отставке с должности заместителя начальника ГУ МВД по Москве — начальника столичной полиции в связи с выходом на пенсию, рассказал РБК источник в главке. Информацию подтвердил другой собеседник, близкий к центральному аппарату МВД.
РБК07:26

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Замначальника ГУ МВД по Москве Сергей Плахих ушел в отставку

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Начальник московской полиции Сергей Плахих подал в отставку

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Начальник московской полиции Сергей Плахих подал в отставку

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