Генерал-майор Сергей Плахих написал рапорт об отставке с должности заместителя начальника ГУ МВД по Москве — начальника столичной полиции в связи с выходом на пенсию, рассказал РБК источник в главке. Информацию подтвердил другой собеседник, близкий к центральному аппарату МВД.

с чего всё началось

"Заместитель начальника ГУ МВД России по Москве - начальник полиции генерал-майор полиции Плахих подал рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии", - сказал Васенин.

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