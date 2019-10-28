с чего всё началось

При получении взятки в размере 500 тысяч рублей задержаны несколько высоких полицейских чинов в подмосковном городском округе Ступино.

Шоу-бизнес Дженнифер Энистон поцеловалась с женщиной Поцелуй актрисы и телеведущей обсуждает вся сеть. На днях Дженнифер Энистон приняла участие в съемках вечернего шоу Эллен Дедженерес.

Футбол Бельерин поддержал Джаку, пославшего болельщиков «Арсенала» Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин поддержал капитана команды Гранита Джаку, который ранее вступил в конфликт с болельщиками «канониров».

Политика Болгария высылает российского дипломата за шпионаж Болгария высылает российского дипломата, в отношении которого прокуратура страны ранее завела дело по обвинению в шпионаже.

Происшествия Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен Возгорание сухой травы у стадиона "Открытие Арена" на северо-западе Москвы потушено на площади 150 погонных метров, сообщается на сайте управления МЧС по Москве.

Политика Путин увеличил штат прокуратуры Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.

Наука Человеческий волос может стать биомаркером для шизофрении Ученые исследовали волосяные фолликулы у более чем 150 человек с шизофренией и обнаружили, что экспрессия определенных генов была намного выше, чем у людей без шизофрении.

Происшествия СК возбудил дело против замначальника Куйбышевской железной дороги Следователи в Самаре возбудили уголовное дело против первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина и двух его подельников по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Авто АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4 Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).