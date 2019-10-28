Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаНачальник полиции подмосковного Ступина задержан за получение взятки

При получении взятки в размере 500 тысяч рублей задержаны несколько высоких полицейских чинов в подмосковном городском округе Ступино.
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«28 октября при получении от гражданина 500 тыс. рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино — начальник полиции, а также исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и двое оперуполномоченных данного подразделения», — сказала
 Волк.
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