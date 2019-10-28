с чего всё началось

При получении взятки в размере 500 тысяч рублей задержаны несколько высоких полицейских чинов в подмосковном городском округе Ступино.

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Экономика Медведев поручил в десять раз увеличить долю экспорта российских судов Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил в десять раз увеличить объём экспортных поставок кораблей в рамках реализации стратегии развития российского судостроения до 2035 года.

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Шоу-бизнес У Максима Фадеева случился сердечный приступ Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.

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