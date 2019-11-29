Происшествия

Вести.RuВести.RuУ пресс-службы столичного главка полиции сменился начальник

"Васенин имеет опыт работы как в оперативных подразделениях, так и по различным направлениям взаимодействия со СМИ и общественностью", — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Прежний руководитель управления Юрий Титов сообщил, что переходит на другую работу.
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с чего всё началось

Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят

Начальник пресс-службы столичного управления МВД полковник Юрий Титов покидает свой пост. Об этом сообщил РБК источник в УМВД Москвы. «Я просто перехожу на другую работу», — заявил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов на вопрос об увольнении.
РБК05:27

Подробнее о событии

Уволен глава пресс-службы МВД, опубликовавший фото «нарколаборатории» Голунова

Коммерсантъ06:17

Сменился глава пресс-службы ГУ МВД Москвы

Интерфакс06:08

Глава пресс-службы ГУ МВД Москвы Ю.Титов уходит со своего поста

Агентство Москва05:01

Глава пресс-службы ГУ МВД по Москве заявил, что меняет место работы

РИА Новости05:25

Глава пресс-службы столичной полиции Юрий Титов покинул свой пост

ТАСС05:21

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве покинул пост

Москва 2405:06

Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят

РБК05:27
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 07:42, Ашберн
Политика

Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ

Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Газета.Ru 06:27
Футбол

Нападающий «Зенита» Малком тренируется с «Коринтиансом»

Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» сообщила, что бразильский нападающий улетел в Бразилию, где восстанавливается после полученной травмы.
ГЛАС.RU 07:14
Политика

ДНР приняла закон о государственной границе

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
РИА Новости 04:41
Политика

Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
RT на русском 04:24
Происшествия

В Краснодаре найден мертвым экс-начальник кущевского РОВД

Новая Кубань вчера в 08:25
Общество

В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали «кушающие» доллары Су-30СМ

Lenta.ru 06:19
Происшествия

Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
РБК 03:29
Политика

Кремль прокомментировал заявление «Нафтогаза» о «перекрытии вентиля»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявлял, что компания получила от «Газпрома» предупреждение, согласно которому без нового транзитного контракта с 1 января «перекроет вентиль».
RT на русском 06:55
Политика

Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

Коммерсантъ вчера в 20:28
Происшествия

В Петербурге и Москве вновь эвакуируют суды из-за угрозы минирования

В четверг, 28 ноября, несколько судов Москвы и Санкт-Петербурга были эвакуированы в связи с получением сообщения о минировании.
RT на русском 06:53
Политика

В РПЦ заявили о негативных последствиях закона о домашнем насилии

Реально помочь в борьбе с домашним насилием могло бы прямое указание главы государства министру внутренних дел о том, чтобы полиция реагировала на жалобы женщин на побои от мужа, считает Смирнов.
Известия 05:59
Транспорт

Собянин открыл балочный мост на участке СЗХ в Мневниковской пойме

В столице открылся мост через канал имени Москвы, который вошел в состав Северо-Западной хорды.
Российская газета 07:10
Происшествия

Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге

Известия вчера в 12:09
Происшествия

Петербургских врачей наказали за фото с фаллосом пациента

Бригада врачей из Санкт-Петербурга привлечена к дисциплинарной ответственности за съемку и публикацию в интернете фото операции по извлечению гигантского фаллоса из мужчины.
Московский Комсомолец 04:14
Здоровье

Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками

Рак поджелудочной железы является агрессивным типом рака, но врачи как правило не обнаруживают болезнь до тех пор, пока она хорошо не разовьется.
MedikForum.ru 27 ноября в 18:00
Общество

В Благовещенске достроили мост в Китай через Амур

В Благовещенске завершили строительство моста через реку Амур, который ведёт из России в Китай.
REGNUM 00:24
Армия и оружие

Зеленский изменил воинские звания на Украине по образцу стран НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменении званий в ВСУ по образцу стран НАТО, сказано 29 ноября на сайте Верховной рады.
REGNUM 05:39
Здоровье

Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет

Комсомольская правда вчера в 05:30
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru вчера в 18:42
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» выполнил пуск ракет «Калибр» и «Оникс»

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" успешно произвел испытательные стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" в Белом море.
РЕН ТВ 06:25
Происшествия

В канализации Петербурга нашли сильный яд

Lenta.ru 06:05
Общество

Эксперт поддержал идею продлить продажу российского вина до полуночи

Ранее газета «Известия» сообщила о том, что АКОРТ обратилась в Минфин, Госдуму и Совфед с предложением продлить до полуночи время продажи российских вин.
RT на русском 06:00
Космос

В NASA одобрили «космического ската» для исследований Венеры

Naked Science 26 ноября в 01:02
Политика

Столтенберг назвал Россию вызовом для НАТО

Россия представляет собой стратегический вызов для НАТО, а не непосредственную угрозу, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Московский Комсомолец 07:21
Происшествия

Опера поспорили на секс с покончившей с собой Марией Клочковой в Сочи

Подозреваемый в смерти следовательницы Марии Клочковой опер мог заключить пари со своими коллегами на то, что лишит ее девственности.
Регион online 01:16
Политика

Депутат от партии «Слуга народа» предложила «приглушить» свободу слова

Представитель президентской партии Ольга Василевская-Смаглюк выступила с заявлением о том, что на Украине так много свободы слова и она "настолько сильна", что ее уже необходимо "приглушить" .
Pravda.Ru 03:08
Общество

Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября истёк срок подачи апелляции на разрешение прокладывать газопровод «Северный поток — 2» по территории Дании.
REGNUM 05:47
Происшествия

Главу УФНС по Архангельской области задержали по подозрению во взятке

Руководитель управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу задержан по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в СК РФ по Архангельской области.
РИА Новости вчера в 14:45
Общество

Королева Елизавета может отречься от престола

Королева Елизавета II может в ближайшие 1,5 года покинуть британский престол, на который она взошла в 1952 году.
Pravda.Ru вчера в 03:38
Футбол

Головин работает в общей группе «Монако» перед матчем с «ПСЖ»

«Монако» на своем поле примет «ПСЖ» в матче 15-го тура чемпионата Франции.
Sportbox.RU 05:46
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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