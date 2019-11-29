Начальник пресс-службы столичного управления МВД полковник Юрий Титов покидает свой пост. Об этом сообщил РБК источник в УМВД Москвы. «Я просто перехожу на другую работу», — заявил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов на вопрос об увольнении.

с чего всё началось

"Васенин имеет опыт работы как в оперативных подразделениях, так и по различным направлениям взаимодействия со СМИ и общественностью", — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Прежний руководитель управления Юрий Титов сообщил, что переходит на другую работу.

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