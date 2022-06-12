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Начальник управления Генштаба Украины устроил стрельбу в спальном районе Киева

Начальник одного из управлений Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) отстранен от исполнения обязанностей после инцидента со стрельбой во дворе спального района Киева.
ТАСС
Запись с камеры видеонаблюдения, на которой пьяный офицер Генштаба ВСУ грозит собеседникам табельным оружием.
Life.ru
«Украинская правда» опубликовала видео инцидента с камер наблюдения.
РБК
Другие подробности произошедшего не приводятся.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Начальник управления Генштаба Украины устроил стрельбу в спальном районе Киева
ТАСС05:02
Руководитель управления Генерального штаба ВСУ открыл стрельбу в спальном районе Киева
РИА Новости04:00
Пьяный начальник управления Генштаба Украины устроил стрельбу в спальном районе Киева
Lenta.ru04:39
Пьяный офицер Генштаба ВСУ устроил стрельбу в спальном районе Киева
Газета.Ru04:36
Сотрудник генштаба ВСУ устроил стрельбу в Киеве
Московский Комсомолец04:14
Сотрудник генштаба ВСУ устроил стрельбу в Киеве
ИА Красная Весна04:13
Чиновник Генштаба ВСУ устроил стрельбу в спальном районе Киева
Комсомольская правда04:44

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