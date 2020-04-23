Коронавирус
RT на русскомНачальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов
Отмечается, что с учётом данного факта Фисун был освобождён от должности. Как уточняется, он написал заявление об освобождении от должности по собственному желанию. Ранее в Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией COVID-19.
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с чего всё началось
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун написал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию из-за просчетов в организации борьбы с коронавирусом, сообщает в четверг Минобороны РФ.Интерфакс06:39
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Начальник Военно-медицинской академии ушел с должности из-за заражения курсантов коронавирусом
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