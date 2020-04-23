Коронавирус

RT на русскомRT на русскомНачальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов

Отмечается, что с учётом данного факта Фисун был освобождён от должности. Как уточняется, он написал заявление об освобождении от должности по собственному желанию. Ранее в Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией COVID-19.
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с чего всё началось

Начальника Военно-медицинской академии уволили после заражения курсантов

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун написал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию из-за просчетов в организации борьбы с коронавирусом, сообщает в четверг Минобороны РФ.
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Российский специалист в области организации военной медицины, учёный. Начальник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова с 2018 года. Президент «Военно-медицинского общества» с мая 2018 года. Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН. Генерал-майор медицинской службы.
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