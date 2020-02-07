Происшествия

RT на русскомRT на русскомГлаву ФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате

Начальник УФСИН по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан по делу о растрате. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Как отмечается, задержание было произведено 6 февраля в рамках уголовного дела о растрате.
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Артур Гугкаев стал и.о. главы ФСИН по Северной Осетии

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Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате

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Задержан начальник управления ФСИН по Северной Осетии

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Главе УФСИН Северной Осетии вменяют ущерб в 3 млн рублей

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Происшествия

Переживший остановку сердца врач из Уханя умер от коронавируса

Врач Ли Вэньлян из Уханя, переживший остановку сердца, умер от коронавируса в центральном госпитале. Об этом сообщает The Global Times.
Lenta.ru вчера в 16:59
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6%

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых.
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Шоу-бизнес

Пелагея пожаловалась на травлю из-за развода с Телегиным

Российская певица Пелагея выпустила в Instagram видео, в котором высказалась о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным.
РИА Новости 04:47
Происшествия

Житель Челябинска изнасиловал таксистку и часами катал ее по городу

После чего парень пересел на место водителя и несколько часов катал несчастную по городу.
РЕН ТВ 07:03
Политика

Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.
Газета.Ru вчера в 12:33
Спорт

Министр спорта Украины разрешил атлетам выступать в России

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский объяснил, почему украинским атлетам было разрешено принимать участие в соревнованиях, проходящих в России.
Lenta.ru 07:21
Футбол

Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Спорт-Экспресс 05 февраля в 23:38
Политика

Российская делегация не долетела на встречу Путина и Лукашенко

Самолет с российской правительственной делегацией и журналистами не прилетел в Сочи, где сегодня проходит встреча президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
РБК 06:21
Общество

Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Вести.Ru 02:53
Автоспорт

В Haas показали изображения новой машины

Команда Haas опубликовала первые изображения машины 2020 года.
F1news.ru вчера в 09:11
Культура

Персонажи «Друзей» снова соберутся вместе

Как передает Deadline, Мэттью Перри (который ранее активно противился такому проекту), Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Мэтт Леблан появятся в новом часовом эпизоде легендарного шоу - специально для стриминга HBO Max.
Российская газета 07:26
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Общий список невыездных сформируют Россия и Белоруссия

Общее соглашение, регламентирующее вопросы обмена информацией по миграционной политике, планируют подписать власти России и Белоруссии.
Pravda.Ru 07:12
Общество

Суд отклонил иск Дениса Глушакова к бывшей супруге

Никулинский районный суд города Москвы отклонил иск полузащитника грозненского футбольного клуба «Ахмат» Дениса Глушакова к бывшей жене Дарье.
RT на русском 07:08
Происшествия

ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Lenta.ru 04:36
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП с автобусом в ДНР

Известия вчера в 10:30
Общество

Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 05:40
Общество

В ЦОДД поддержали предлагаемые новым проектом КоАП штрафы

Ранее Минюст опубликовал проект нового КоАП, который предусматривает существенное увеличение штрафов за превышение скорости.
РИА Новости 03:53
Политика

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
Вести.Ru 04:50
Технологии

В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
ТАСС 00:41
Наука

Речь пингвинов соответствует законам естественных языков

Ученые проанализировали аудиозаписи речи африканских пингвинов и пришли к выводу, что их речь подчиняется лингвистическим законам естественных языков: законам Зипфа и Менцерата.
iReactor вчера в 12:11
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Армия и оружие

Макрон объявил о сокращении ядерного арсенала Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сократил свой ядерный потенциал до 300 боеголовок, сообщает Le Monde.
Московский Комсомолец 07:13
Культура

Американский актер Кирк Дуглас скончался

Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
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Общество

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Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.
RT на русском 07:18
Общество

В Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд

Аргентинские метеорологи зафиксировали в Антарктиде рекордно высокую температуру за всю историю наблюдений, сообщила аргентинская национальная метеорологическая служба в Twitter.
РИА Новости 07:00
Общество

Стоматолог в Киеве отказалась лечить русскоязычных пациентов

Врач-стоматолог из Киева Ирина Козак-Кедич заявила, что не станет лечить русскоязычных пациентов, пока они не начнут говорить по-украински.
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Спорт

Солдатова заявила, что за два дня пережила моральный ужас и шок

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Наука

Завершена масштабная генетическая «перепись» раковых опухолей

ТАСС Наука 05 февраля в 15:16
Культура

Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
ToDay News Ufa 04 февраля в 23:34
Общество

ФАС: в России выросли цены на медицинские маски

По данным заместителя руководителя ФАС Андрея Цариковского, лидером по повышению цен на маски в оптовом сегменте оказалась Адыгея, там их стоимость увеличилась в 15 раз.
Газета.Ru 03:15
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