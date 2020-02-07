Происшествия
РБКНачальника УФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате
Управление собственной безопасности ФСИН России накануне задержало начальника регионального управления ведомства по Северной Осетии Юрия Емельянова, Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСИН России.
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Игры
Новая BioShock, планы на Kerbal Space Program и успех GTA Online — Take-Two отчиталась перед инвесторами
Прошедший финансовый квартал стал самым успешным в истории GTA Online. Компания связала это с релизом обновления Diamond Casino Heist.
Политика
В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко
В Сочи началась встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщает «РИА Новости».
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых
ЦБ отмечает, что денежно-кредитные условия продолжают смягчаться, регулятор продолжит оценивать влияние уже принятых решений по ключевой ставке на них, а также на динамику инфляции.
Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Наука
Завершена масштабная генетическая «перепись» раковых опухолей
Политика
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России
Правительство работает над законопроектом об упрощении процесса получения российского гражданства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
Происшествия
В Челябинске госпитализировали вернувшегося из Китая ребенка
Ребенка, с семьей вернувшегося из Китая в Челябинск, госпитализировали из-за жалоб на недомогание, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе горздрава.
Общество
Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан
Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Наука
Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса
Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Общество
Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус
Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
Культура
Легендарный сериал «Друзья» вернется на экраны на HBO Max
Легендарный сериал «Друзья» вернется на экраны в виде специального часового эпизода, который выйдет на HBO Max.
Футбол
Пономарёв: «Нам сели на шею, и ножки свесили!»
Ветеран московского футбольного клуба ЦСКА Владимир Пономарёв высказался, он не понимает, почему Россия должна прогибаться под международный анти-допинговый комитет (ВАДА).
Общество
Прилетевших из Китая екатеринбуржцев изолировали в квартирах
В Екатеринбурге местным жителям, которые недавно прилетели из Китая, пригрозили ответственностью за распространение нового коронавируса.
Происшествия
Юлия Скрипаль оставила соседей без отопления
Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия оставила своих соседей без отопления.
Общество
Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России
Общество
Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
Политика
Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Происшествия
В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе
Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Армия и оружие
Начальник Генштаба России и главком ВС НАТО встретились в Баку
В Баку начальник Генштаба России Валерий Герасимов встретился с главкомом вооруженных сил НАТО Тодом Уолтерсом.
Политика
Абэ согласился посетить Москву на День Победы
Глава японского правительства Синдзо Абэ принял приглашение России посетить в мае Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
Пользователи МТС сообщили о сбое в работе оператора
В работе мобильного оператора МТС произошел глобальный сбой, следует из данных онлайн-сервиса по отслеживанию интернет-ресурсов Downdetector.
Авто
Kia презентовала новый седан Cadenza
На днях в Чикаго в рамках автосалона компания Kia презентовала седан Cadenza. Модель продается в Южной Корее под вывеской К7.
Спорт
Тренер Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки
Ранее СМИ сообщали, что 21-летнюю Солдатову госпитализировали после попытки суицида.
Политика
Шести российским актерам запретили въезд на Украину
Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
Шоу-бизнес
Пелагея пожаловалась на травлю после развода с Телегиным
«Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких», — заявила Пелагея.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд вредоносных приложений
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на VPNpro, ряд приложений для Android, разработанные Shenzhen HAWK Internet, представляют собой опасность.
Культура