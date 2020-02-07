Происшествия
RT на русскомГлаву ФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате
Начальник УФСИН по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан по делу о растрате. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Как отмечается, задержание было произведено 6 февраля в рамках уголовного дела о растрате.
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с чего всё началось
Как уточнили в пресс-службе регионального СК, следователи установили, что 22 апреля 2019 года подозреваемый дал поручение руководству ИК №1 во Владикавказе заключить контракт с коммерческой фирмой, в рамках которого компания должна была провести капитальный ремонт в общежитиях учреждения.Российская газета04:39
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В Ингушетии обвиняемый в вымогательстве мужчина выпал из окна и разбился при попытке его задержания.
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Загитова упала во время шоу в Цюрихе
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