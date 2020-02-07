Происшествия

RT на русскомRT на русскомГлаву ФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате

Начальник УФСИН по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан по делу о растрате. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Как отмечается, задержание было произведено 6 февраля в рамках уголовного дела о растрате.
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 в пресс-службе регионального СК, следователи установили, что 22 апреля 2019 года подозреваемый дал поручение руководству ИК №1 во Владикавказе заключить контракт с коммерческой фирмой, в рамках которого компания должна была провести капитальный ремонт в общежитиях учреждения.
Российская газета04:39

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Начальнику североосетинского УФСИН вменили хищение 3 млн рублей

Интерфакс06:15

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Начальник УФСИН по Северной Осетии задержан по делу о растрате

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СК подозревает главу УФСИН по Северной Осетии в хищении 3 млн рублей

RT на русском06:12

Задержан начальник управления ФСИН по Северной Осетии

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Главе УФСИН Северной Осетии вменяют ущерб в 3 млн рублей

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Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
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Побочным эффектом от злоупотребления Виагрой может стать дальтонизм

В ходе исследования учеными было выявлено, что при применении силденафила - действующего вещества Виагры- в дозах, выше рекомендуемых медиками, одним из побочных эффектов является развитие дальтонизма.
Территория новостей 08:58
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РБК 05:26
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МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

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Звезды «Друзей» появятся в продолжении сериала

Продолжение культового американского сериала "Друзья" с главными героями может быть снято в ближайшее время.
РЕН ТВ 08:40
Происшествия

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В Ингушетии обвиняемый в вымогательстве мужчина выпал из окна и разбился при попытке его задержания.
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Роналду показал праздничный торт со своего 35-летия

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Компании сдают на регистрацию досье по дозировкам препаратов, необходимых для лечения детей с онкологией, в ближайшие два месяца процедуры будут завершены и лекарства поступят, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Блогер Ида Галич впервые стала мамой

Российская ведущая и блогер Ида Галич впервые стала мамой. Об этом она сообщила в инстаграме. У них с мужем Аланом родился сын.
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Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
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Зрители оценили игру Данилы Козловского в «Викингах»

Народные новости вчера в 17:46
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Пьяный челябинец изнасиловал женщину-таксиста

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Политика

Американцев восхитила эвакуация граждан РФ из Уханя

Эвакуированные из Китая граждане США раскритиковали действия американских властей, указав на положительный пример России.
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В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
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РИА Новости 03:30
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Биологи разгадали причины «парадокса хаоса»

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Консула Украины в Молдавии заподозрили в изнасиловании подростка

Консула Украины в Молдавии заподозрили в изнасиловании девушки-подростка и отстранили от исполнения обязанностей.
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