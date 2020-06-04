Суд в Норильске арестовал до 31 июля начальника цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина, задержанного по делу об утечке нефтепродуктов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда "Арестован на один месяц и 30 суток, до 31 июля" - сказал представитель суда.

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Суд арестовал начальника цеха ТЭЦ в Норильске. Вячеслава Старостина обвиняют в халатности из-за того, что о ЧС не было доложено своевременно. Арестован на один месяц и 30 суток, до 31 июля, — сообщил ТАСС представитель Красноярского краевого суда.

Начальника цеха ТЭЦ в Норильске арестовали на два месяца

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