Происшествия

News.ruNews.ruНачальника цеха ТЭЦ в Норильске арестовали на два месяца

Суд арестовал начальника цеха ТЭЦ в Норильске. Вячеслава Старостина обвиняют в халатности из-за того, что о ЧС не было доложено своевременно. Арестован на один месяц и 30 суток, до 31 июля, — сообщил ТАСС представитель Красноярского краевого суда.
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Суд арестовал начальника цеха ТЭЦ в Норильске

Суд в Норильске арестовал до 31 июля начальника цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина, задержанного по делу об утечке нефтепродуктов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда "Арестован на один месяц и 30 суток, до 31 июля" - сказал представитель суда.
ТАСС06:18

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Суд арестовал начальника цеха ТЭЦ после разлива топлива в Норильске

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Суд арестовал начальника цеха ТЭЦ в Норильске

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Суд арестовал начальника цеха ТЭЦ в Норильске

Московский Комсомолец06:37

Начальника цеха арестовали в Норильске по делу о разливе топлива

Газета.Ru06:37
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Общество

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Космос

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Солнце выбросило в космос фонтан плазмы размером с планету Астрофизики полагают, что на Солнце начался новый одиннадцатилетний цикл активности.
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Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
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Политика

Киевский суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сможет принудительно доставить на допрос бывшего президента страны Петра Порошенко.
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Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
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Соблюдать новые санитарно-эпидемиологические правила нашей стране предстоит до начала массовой вакцинации или до широкого применения действенного лекарства от COVID-19.
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Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
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Новые видеокарты компании AMD в составе линейки Big Navi станут первым продуктом на базе архитектуры RDNA 2. Продажи планируют запустить в конце 2020 года, заявил финансовый директор корпорации Девиндер Кумар.
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Евро-футбол.ру 02 июня в 04:18
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Минздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых

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Газета.Ru вчера в 10:59
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На месте ЧП в Норильске убрали 201 т топлива

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Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран

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