Происшествия
News.ruНачальника цеха ТЭЦ в Норильске арестовали на два месяца
Суд арестовал начальника цеха ТЭЦ в Норильске. Вячеслава Старостина обвиняют в халатности из-за того, что о ЧС не было доложено своевременно. Арестован на один месяц и 30 суток, до 31 июля, — сообщил ТАСС представитель Красноярского краевого суда.
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Суд в Норильске арестовал до 31 июля начальника цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина, задержанного по делу об утечке нефтепродуктов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда "Арестован на один месяц и 30 суток, до 31 июля" - сказал представитель суда.ТАСС06:18
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В Алтайском крае скончался врач, у которого ранее подтвердилось наличие коронавируса.
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Студия «Союзмультфильм» создала новый облик Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!»
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Volkswagen назвал российские цены на Arteon
Volkswagen объявил о старте российских продаж дорестайлинговой модели Arteon.
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