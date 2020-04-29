Происшествия
ТАССНачальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым
Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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