с чего всё началось

Главу полиции подмосковного Ступино задержали по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей. По версии МВД, в этом деле замешаны также и.о. главы окружного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, а также два оперуполномоченных подразделения.

Общество В Киеве произошла драка на суде по переименованию проспекта Бандеры В киевском суде произошла драка между противниками и сторонниками переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5% Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.

Политика В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT.

Политика Новак рассказал о трехсторонних консультациях с Украиной по газу Министр энергетики России Александр Новак рассказал о прошедших трехсторонних консультациях при участии России, Украины и ЕС о поставках газа.

Транспорт Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.

Авто АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4 Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).

Политика Brexit будет отсрочен до 31 января 2020 года Как говорит глава Евросовета Дональд Туск, Европейский Союз (ЕС) в составе 27 стран согласился отложить выход Великобритании из состава организации (Brexit) до 31 января следующего года.

Наука Прародину человечества нашли в Южной Африке Были проанализированы митохондриальные геномы жителей нескольких стран Южной Африки.

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Экономика Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.

Хоккей Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.

Теннис Рублев проиграл на старте турнира в Париже Россиянин Андрей Рублев не смог преодолеть барьер первого раунда на турнире в Париже (Франция).

Политика «Слуга народа» призвала силовиков заняться соратницей Порошенко Депутаты от фракции «Слуга народа» призывают правоохранительные органы отреагировать на угрозы жизни президенту Украины Владимиру Зеленскому, которые озвучила депутат от партии «Европейская солидарность» София Федина.

Игры Sony PlayStation 5 получит ещё больше ограничений Звукозаписывающая студия Sony Music может начать играть более серьёзную роль в эксклюзивных играх для будущей игровой приставки Sony PlayStation 5, что выльется в ещё большие ограничения по саундтрекам.

Кино Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.

Политика Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.

Экономика Министр Милованов предложил «невозможную» налоговую реформу на Украине Милованов предложил начать дискуссию о том, какая система налогообложения нужна Украине.

Гаджеты Приставки NVIDIA Shield TV и Shield TV Pro представлены официально Компания NVIDIA официально запускает две новые телевизионные приставки 2019 года: Shield TV и Shield TV Pro.

Авто На продажу выставили копию буксировщика из мультфильма «Тачки» В американском Кливленде продаётся реплика персонажа Мэтр из анимационного фильма «Тачки».

Путешествия Турция введет новый налог на проживание в отелях Власти Турции намерены ввести "налог на проживание" для всех объектов, которые оказывают какие-либо услуги туристам.