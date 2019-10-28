с чего всё началось

Главу полиции подмосковного Ступино задержали по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей. По версии МВД, в этом деле замешаны также и.о. главы окружного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, а также два оперуполномоченных подразделения.

Общество Мария Бутина прилетела в родной Барнаул Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.

Кино Сценаристы «Игры престолов» признались в своей некомпетентности Сценаристы шоу "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б.Уайсс на кинофестивале в Остине (Техас) признались фанатам в своей некомпетентности и в том, что они были не готовы экранизировать такую масштабную сагу, сообщает Vanity Fair.

Происшествия В Алтайском крае объявили траур по погибшим в крупном ДТП В Алейском районе Алтайского края 28 октября объявлено днем траура после крупного ДТП с восемью жертвами: утром на трассе произошло лобовое столкновение частного микроавтобуса и минивэна.

Хоккей Малкин подтвердил наличие гражданства США Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".

Наука Обнаружены критически важные для образования Т-клеток белки Американские ученые определили ген и семейство белков, которые играют ключевую роль в образовании клеток иммунной системы — Т-клеток.

Общество Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.

Автоспорт Нико Хюлкенберг: Квят должен был попытаться атаковать На последнем круге в Мексике Даниил Квят попытался опередить Нико Хюлкенберга, но произошёл контакт и машину Renault развернуло.

Общество В России может вдвое сократиться количество моногородов В Госдуме рассказали, что практически половина российских моногородов может остаться без финансовой помощи, в связи с чем их количество сократится с 321 до 170.