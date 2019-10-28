Происшествия
Газета.RuНачальника полиции подмосковного Ступина задержали за взятку
Главу полиции подмосковного Ступино задержали по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей. По версии МВД, в этом деле замешаны также и.о. главы окружного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, а также два оперуполномоченных подразделения.
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с чего всё началось
«28 октября при получении от гражданина 500 тыс. рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино — начальник полиции, а также исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и двое оперуполномоченных данного подразделения», — сказала Волк.RT на русском10:50
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