Происшествия

Газета.RuГазета.RuНачальника полиции подмосковного Ступина задержали за взятку

Главу полиции подмосковного Ступино задержали по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей. По версии МВД, в этом деле замешаны также и.о. главы окружного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, а также два оперуполномоченных подразделения.
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«28 октября при получении от гражданина 500 тыс. рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино — начальник полиции, а также исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и двое оперуполномоченных данного подразделения», — сказала
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