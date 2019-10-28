с чего всё началось

Главу полиции подмосковного Ступино задержали по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей. По версии МВД, в этом деле замешаны также и.о. главы окружного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, а также два оперуполномоченных подразделения.

Политика Кремль высказался об идее референдума о разрешении эвтаназии Кремль не имеет сформулированной позиции по вопросу о возможности проведения референдума, касающегося легализации эвтаназии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.

Армия и оружие Трамп похвастался ликвидацией аль-Багдади Президент США Дональд Трамп официально объявил о ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади.

Политика В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT.

Общество Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский В Великобритании в возрасте 76 лет скончался от сердечного приступа советский диссидент и писатель Владимир Буковский.

Политика Страны ЕС согласовали отсрочку Brexit до 31 января 27 стран Евросоюза согласились перенести дату выхода Великобритании из ЕС на три месяца - до 31 января 2020 года, сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Общество Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.

Политика Радикалы обошли партию Меркель на выборах в Тюрингии Партия теряет голоса практически по всей стране, в ходе сентябрьских выборов в Бранденбурге ХДС набрал лишь 15% против 23% в 2014 году, а свои позиции вновь усилила АдГ - 22%.

Экономика Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики РФ Премьер-министр сообщил, что по итогам совещания, прошедшего 8 октября и посвящённого мерам ускорения экономического роста, был доработан пакет дополнительных решений и уже по ним подписаны ряд поручений.

Политика Палата представителей США проголосует по процедуре импичмента Трампа Палата представителей Конгресса США на этой неделе проголосует по поводу резолюции, которая опередит, как будут проходить слушания по процедуре импичмента Дональда Трампа.

Шоу-бизнес Данила Козловский впервые станет отцом Если кто-то еще не верил в искренность и серьезность отношений 34-летнего актера с 32-летней коллегой — Ольгой Зуевой, то теперь пора отбросить все сомнения: через несколько месяцев пара ожидает пополнения.