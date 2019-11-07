с чего всё началось

Начальника пожарной части в селе Балыкса в Хакасии обвиняют в поджоге частных домов и построек, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики. Отмечается, что подозреваемый арестован.

Начальника пожарной части в Хакасии обвинили в поджоге домов

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