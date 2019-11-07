Происшествия

Газета.RuГазета.RuНачальника пожарной части в Хакасии обвинили в поджоге домов

Начальника пожарной части в селе Балыкса в Хакасии обвиняют в поджоге частных домов и построек, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики. Отмечается, что подозреваемый арестован.
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По данным издания и «Вестей-Хакасия
», против Шнайдера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога).
Фонтанка.Ру03:52

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Родственники пожарного не верят, что он поджигал дома

РЕН ТВ09:49

Начальник пожарной части поджигал дома, чтобы проверить подчиненных

Вести.Ru05:40

Начальника пожарной части в Хакасии задержали по подозрению в поджогах

РБК06:06

Глава пожарной части в Хакасии поджег дома подчиненных «для проверки»

Известия06:00

В Хакасии начальника пожарной части обвинили в поджоге домов жителей

РИА Новости05:44

Начальника пожарной части в селе в Хакасии подозревают в серии поджогов жилых домов

ТАСС06:07

Начальника пожарной части в Хакасии заподозрили в поджогах

Интерфакс04:06
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Общество

Арестованные картины братьев Ананьевых нашли на складе в Подмосковье

Сотрудники Следственного комитета обнаружили на территории складского помещения в городском округе Домодедово более 200 картин, а также финансовые документы, связанные с Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, указывается в сообщении Промсвязьбанка, поступившем в РБК.
BFM.ru 11:23
Политика

«Газпром» поставил жесткие условия нового контракта по газу с Украиной

Глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер выдвинул «Нафтогазу» Украины жесткое условие заключения нового контракта на транзит газа - взаимный отказ от претензий и судебных разбирательств.
Ридус вчера в 23:03
Футбол

Черышев пропустит матчи сборной России с Бельгией и Сан-Марино

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев не сыграет в последних матчах квалификации чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино.
Sport24.ru 02:34
Общество

Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве

Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.
ТАСС 11:01
Политика

От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом

Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily вчера в 03:38
Общество

В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Армия и оружие

Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

REGNUM вчера в 12:19
Политика

Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
РИА Новости 05:31
Футбол

«Зенит» вновь проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов

Петербургский ФК "Зенит" потерпел поражение от немецкого "Лейпцига" в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Интерфакс-Спорт 05 ноября в 14:51
Экономика

Названа причина бедности большинства людей в мире

Современная глобальная экономика не работает в интересах людей, поскольку деньги стали слишком доступны для богатых, заявил основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио, сообщает Linkedln.
REGNUM 06:52
Происшествия

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости вчера в 05:57
Политика

Столтенберг опроверг слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг согласился с мнением канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО имеют слишком негативный окрас.
REGNUM 11:12
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось ее фото с мужем

На странице звезды "Моей прекрасной няни" российской актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилось сегодня фотография артистки с мужем - фигуристом Петром Чернышевым.
Российская газета 10:37
Транспорт

Названа стоимость билетов на поезда в Крым

Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 11:09
Технологии

Составлен рейтинг востребованных профессий в будущем

Появился рейтинг профессий будущего, спрос на которые может появиться в ближайший десяток лет.
Известия Мордовии вчера в 18:27
Армия и оружие

Американские СМИ назвали российское оружие, от которого нет защиты

Как отмечает автор материала, данная система представляет собой оружие, от которого нет защиты.
Журналистская правда 11:20
Армия и оружие

Киев обозначил дату отвода сил в районе Петровского в Донбассе

Глава Генштаба ВС УКраины Руслан Хомчак заявил, что Киев готов к отводу войск в районе Петровского в Донбассе и может провести его уже завтра.
Газета.Ru 09:46
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26
Гаджеты

В России начались продажи компактного флагмана Sony Xperia 5

The GEEK вчера в 06:38
Политика

Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы в ряде заболеваний

Хурму стоит употреблять страдающим анемией, с проблемами желудочно-кишечного тракта, с язвенной болезнью, с болезнями сердечно-сосудистой системы.
ToDay News Ufa вчера в 10:03
Происшествия

В Австрии подтвердили задержание экс-чиновника Минкультуры России Мазо

Австрия по запросу Испании задержала бывшего директора департамента Минкультуры России Бориса Мазо.
RT на русском 10:18
Происшествия

Пилота «ИрАэро» отстранили от полетов за передачу штурвала девушке

Известия 10:04
Происшествия

Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования

Труд вчера в 10:20
Культура

Первый тизер мультфильма Pixar «Душа»

Pixar представил первый тизер своего следующего мультфильма — картины «Душа» (Soul).
Мир фантастики 09:00
Общество

Британцев поразила репетиция парада на Красной площади

В Москве на Красной площади прошла генеральная репетиция исторической реконструкции парада 7 ноября 1941 года, с которого войска Красной армии уходили на фронт.
Газета Кемерова 02:30
Кино

Джеймс Дин появится в кино спустя 65 лет после смерти

Впервые на экране американский актер появился в рекламе газированного напитка, а популярность к нему пришла после ролей в фильмах «К востоку от рая», «Гигант», «Бунтарь без причины».
Inc-news.ru 10:41
Армия и оружие

Российско-турецкий патруль забросали камнями в Сирии

Военное дело вчера в 01:18
Футбол

Брат Нигматуллина купил фальшивые билеты на Лигу чемпионов

Газета.Ru 06:12
Общество

Богомолов прокомментировал попытку сорвать премьеру спектакля «Норма»

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов прокомментировал инцидент на премьере спектакля «Норма» в Москве.
Мойка78 09:30
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