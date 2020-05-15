Два начальника управлений Генпрокуратуры — Владимир Юдин и Юрий Карапетян ушли с занимаемых должностей, рассказали РБК два источника в Генпрокуратуре. Юдин — начальник главного управления по надзору за расследованием особо важных дел.

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Уволились два начальника управлений Генпрокуратуры — Владимир Юдин и Юрий Карапетян, сообщает РБК со ссылкой на два источника в ведомстве.

Начальники двух управлений Генпрокуратуры ушли в отставку

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