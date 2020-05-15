Общество
ДождьНачальники двух управлений Генпрокуратуры ушли в отставку
Уволились два начальника управлений Генпрокуратуры — Владимир Юдин и Юрий Карапетян, сообщает РБК со ссылкой на два источника в ведомстве.
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Два начальника управлений Генпрокуратуры — Владимир Юдин и Юрий Карапетян ушли с занимаемых должностей, рассказали РБК два источника в Генпрокуратуре. Юдин — начальник главного управления по надзору за расследованием особо важных дел.РБКвчера в 17:17
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Биатлон
У биатлониста Устюгова обнаружили крайне редкие мутации в генах
Александр Макаров, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН: «В трех генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественный повышенный уровень гемоглобина».
НТВ вчера в 11:48
Здоровье
Онищенко рассказал о последствиях неправильной вакцинации от КОВИД
Бывший главный санитарный врач добавил, что пока не видит необходимости в тотальной вакцинации населения.
Невские Новости вчера в 21:56
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Фигурное катание
Трусова объяснила переход к Плющенко и поблагодарила Тутберидзе
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о причинах перехода от тренера Этери Тутберидзе в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Аргументы и Факты вчера в 21:18
Общество
Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице
Обязательных предписаний по ношению маски и перчаток на улицах столицы на текущий момент нет, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 14:37
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 20:53
Здоровье
В Челябинской области умерло 16 больных коронавирусом
Pchela.News 02:32
Экономика
Коронавирусный кризис ударил по амбициям принца Мухаммеда бен Салмана
Двойной удар — вспышка коронавируса и резкое падение цен на нефть — обострил ситуацию в Саудовской Аравии, повергнув ее в худший финансовый кризис за последние десятилетия.
Вести.Ru вчера в 17:13
Энергетика
Нефть преодолела отметку $31 за баррель
Лондон, 14 мая 2020, 22:18 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе сессии 14 мая, марка Brent преодолела отметку в $31 за баррель.
REGNUM вчера в 15:18
Спорт
Минспорт подготовил план по снятию ограничений в отрасли спорта
Министерство спорта подготовило поэтапный план по снятию ограничительных мер в сфере спорта в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 12:25
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Общество
«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»
В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
Происшествия
Пассажир ударил контролера метро в Петербурге за просьбу надеть маску
В Петербурге задержан мужчина, ударивший контролера метрополитена, который попросил его надеть защитную маску, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
Интерфакс 03:38
Общество
Задержанная в Испании сотрудница Россельхознадзора вернулась в Москву
Сотрудница подведомственной Россельхознадзору организации Олеся Красилова, задержанная в феврале в Испании, вернулась в Москву, сообщили в пресс-службе ведомства.
Взгляд.ру 03:53
Общество
Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе
Газета.Ru вчера в 21:17
Политика
Глава РКК «Энергия» покинет свой пост
Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост.
РБК 03:21
Политика
Источники: Россия запросила обсуждения в СБ ООН вторжения в Венесуэлу
Россия попросила обсудить в понедельник в Совбезе ООН ситуацию с попыткой вооруженного вторжения в Венесуэлу, сообщил РИА Новости источник в СБ. "Россия запросила заседание Совбеза на понедельник на вторую половину дня по теме угрозы миру и безопасности, чтобы обсудить попытку военного вторжения в Венесуэлу", - сказал источник.
РИА Новости 00:06
Общество
Кондратьев подписал распоряжение о частичном выходе из карантина
По распоряжению, с 23 мая, при стабильной эпидобстановке, откроют предприятия строительного и смежного с ним комплекса, парикмахерские, салоны красоты, магазины стройматериалов и непродовольственных товаров площадью до 400 квадратных метров, автосалоны, автомойки и организации, оказывающие бытовые услуги.
Краснодарские известия 00:58
Общество
Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку
Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
Происшествия
В Уфе в отношении сотрудницы приюта возбудили уголовное дело
По сообщению пресс-службы ведомства, следователи усмотрели в действиях 24-летней женщины признаки неисполнения обязанностей по воспитанию детей (ст. 156 УК РФ).
REGNUM вчера в 01:21
Экономика
«Роснефть» прекратила деятельность в Венесуэле
"Роснефть" полностью прекратила свою деятельность в Венесуэеле и вышла из всех проектов в стране, включая добычные и нефтесервисные предприятия, заявил глава компании Игорь Сечин.
ТАСС 03:27
Происшествия
Двух рыбаков нашли после многодневного дрейфа в Тихом океане
Газета.Ru вчера в 21:36
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом произошли во всех регионах РФ
Новые случаи заражения произошли в каждом из 85 регионов России. За сутки зафиксировано 113 смертей пациентов с коронавирусом.
REGNUM 03:43
Здоровье
39 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
Новые заболевшие выявлены на территории Барнаула (20), Бурлинского района (5), Павловского района (4), Рубцовска (3), Новоалтайска (2), Табунского района (2), Косихинского района (1), Краснощековского района (1), Тюменцевского района (1). Всего в Алтайском крае у 809 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция, включая 105 детей.
Kursk.com вчера в 02:42
Общество
В России за сутки выявили 10 598 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 10 598 случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом в четверг, 14 мая, сообщил федеральный оперштаб.
RZN.info 03:36
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов высказался относительно маленькой груди Бузовой
Футболист Дмитрий Тарасов побывал на очередном выпуске YouTube-шоу «Алёна, блин!», где побеседовал с ведущей программы Алёной Жигаловой на тему неудачных отношений с Ольгой Бузовой.
Евро-футбол.ру вчера в 10:03
Политика
Госдума приняла закон о дистанционном голосовании
Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 13 мая в 08:40
Политика
Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия 13 мая в 16:06
Происшествия
В Южно-Курильске введен режим ЧС из-за коронавируса
Власти Южно-Курильска ввели режим чрезвычайной ситуации после того, как на Курильских островах был зафиксирован первый случай COVID-19.
Известия вчера в 23:05