с чего всё началось

Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 в Норильске, где 29 мая произошёл разлив дизельного топлива, предъявлено обвинение в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Общество «Би-би-си» исправила статью о проекте дочери Путина после «разъяснений» «Роснефти» «Русская служба Би-би-си» исправила свой апрельский материал о том, что предполагаемая старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова и компания «Роснефть» будут работать над созданием центра генетических исследований.

Экономика Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП. 54

Общество В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев. 76

Происшествия Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу.

Футбол Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом» Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Общество Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 13

Шоу-бизнес Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости. 297

Здоровье Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. 746

Происшествия В Москве избили и изнасиловали спасавшую детей от коронавируса медсестру 27-летняя медсестра детской поликлиники в Москве, которая была переоборудована для помощи заболевшим коронавирусом детям, была жестоко избита и изнасилована, когда возвращалась домой с работы, сообщает сайт KP.RU. 3

Армия и оружие Польша не намерена размещать у себя ядерное оружие США Руководитель Бюро нацбезопасности Польши (BBN) Павел Солох заявил, что в настоящее время Варшава не ведет переговоров с Вашингтоном насчет размещения на своей территории ядерного оружия ВС США. 12

Экономика Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 млрд рублей Премьер-министр России сообщил, что Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 млрд рублей, которые будут направлены на поддержку пострадавших от коронавируса отраслей, передает РИА "Новости". 9