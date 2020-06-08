с чего всё началось

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину, который арестован по делу об аварии с разливом дизельного топлива.

Культура В России стартовал первый виртуальный кинорынок В России стартовал первый виртуальный рынок российского контента, получивший название Key Buyers Event: Digital Edition. 3

Космос Терагерцовое излучение помешало образованию белковых нитей Терагерцовое излучение может разрушать нити белка актина, который является компонентом клеточного каркаса эукариотических клеток и отвечает за многие важные процессы в них. 3

Экономика Суд арестовал 100% «Деловых линий» Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии». 5

Музыка Юрий Лоза предсказал Киркорову потерю песен Российский исполнитель Юрий Лоза в ответ на высказывание Киркорова пообещал тому скорую потерю песен. 181

Общество В Москве сохраняется масочный режим Москва возвращается к обычному ритму жизни: все основные ограничения в июне будут сняты, при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом соблюдения необходимых санитарных мер. 43

Шоу-бизнес Екатерина Климова показала загородный дом Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад. 7

Политика МГИК: Ротация членов избиркома не отразится на работе «Да и с учетом того, что в УИК в основном по 15 членов комиссии с правом решающего голоса, выход из состава даже нескольких человек равно как и невыход их на работу не будет иметь никакого значения и не скажется на работе комиссии.

Общество Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице. 1,4K

Энергетика Цена нефти Brent упала до $40 за баррель Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,3%, до $40,93 за баррель по состоянию на 17:33 мск. 37

Общество Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков. 110

Наука Изучение гигантских кратеров на дне Баренцева моря будет продолжено Группа норвежских учёных продолжила исследование системы глубоководных разломов, расположенных под гигантскими метановыми кратерами на дне Баренцева моря.

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 2,1K

Политика Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем. 302

Культура Состоялась премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой Кроме Горбачевой, в сериале снялись Варвара Шмыкова, Ирина Носова и Алена Михайлова, а также Антон Лапенко и Виктория Толстоганова. 40

Экономика Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики Всемирный банк обновил прогноз по мировой экономике, в этом году эксперты ожидают ее снижения, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики" за июнь 2020 года. 115

Общество ВОЗ рекомендовала россиянам продолжить соблюдать масочный режим "Маски обезопасят от вирусов в тех местах, где невозможно избегать скопления людей и соблюдать дистанцию: в транспорте, в магазинах", - приводит ТАСС пояснения Вуйнович. 73