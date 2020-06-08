Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъНачальнику цеха Норильской ТЭЦ предъявлено обвинение

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину, который арестован по делу об аварии с разливом дизельного топлива.
Читать в источнике
Комментировать162
с чего всё началось
«Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеславу Старостину предъявлено обвинение по ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)», — заявили
 в Следственном комитете.
RT на русском12:13

Подробнее о событии

Начальнику цеха Норильской ТЭЦ предъявлено обвинение

Коммерсантъ13:17

Север зовет

Российская газета12:33

Начальнику цеха ТЭЦ-3 предъявили обвинение по делу об утечке топлива в Норильске

ТАСС12:07

Начальнику цеха ТЭЦ-3 в Норильске предъявлено обвинение после инцидента с утечкой топлива

Газета.Ru12:31

Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение

RT на русском12:13

СК пригрозил новыми арестами по делу об аварии на ТЭЦ-3 в Норильске

РБК12:32

СК устанавливает новых причастных к аварии в Норильске

РИА Новости12:17
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 18:47, Ашберн
Культура

В России стартовал первый виртуальный кинорынок

В России стартовал первый виртуальный рынок российского контента, получивший название Key Buyers Event: Digital Edition.
Kinonews.ru 04:54
3
Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
302
Космос

Терагерцовое излучение помешало образованию белковых нитей

Терагерцовое излучение может разрушать нити белка актина, который является компонентом клеточного каркаса эукариотических клеток и отвечает за многие важные процессы в них.
N+1 04:55
3
Экономика

Суд арестовал 100% «Деловых линий»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости 11:36
5
Культура

Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»

BFM.ru 03:11
1,9K
Политика

В России появится единый регистр сведений о гражданах

В России создадут единый регистр сведений о населении. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Газета.Ru 13:59
2K
Происшествия

Михаила Ефремова задержали после аварии в центре Москвы

Актер Михаил Ефремов задержан после аварии в центре Москвы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД.
Ведомости 17:11
1,3K
Музыка

Юрий Лоза предсказал Киркорову потерю песен

Российский исполнитель Юрий Лоза в ответ на высказывание Киркорова пообещал тому скорую потерю песен.
Территория новостей 12:11
181
Футбол

«Зенит» покажет запись матча за Суперкубок УЕФА

В понедельник, 8 июня, «Зенит» на своем официальном портале покажет запись матча за Суперкубок УЕФА.
Невские Новости 07:14
1
Общество

В Москве сохраняется масочный режим

Москва возвращается к обычному ритму жизни: все основные ограничения в июне будут сняты, при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом соблюдения необходимых санитарных мер.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 08:57
43
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала загородный дом

Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад.
Bimru.ru 07:15
7
Здоровье

Умершую от рака ульяновскую девушку-волонтера представят к награде

Kazanfirst.ru вчера в 03:00
38
Политика

МГИК: Ротация членов избиркома не отразится на работе

«Да и с учетом того, что в УИК в основном по 15 членов комиссии с правом решающего голоса, выход из состава даже нескольких человек равно как и невыход их на работу не будет иметь никакого значения и не скажется на работе комиссии.
Агентство Москва 16:55
Общество

Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55
1,4K
Здоровье

В России зарегистрировали препарат для лечения осложнений коронавируса

Министерство здравоохранения зарегистрировало еще один препарат для лечения COVID-19.
РИА Новости 06 июня в 05:35
595
Энергетика

Цена нефти Brent упала до $40 за баррель

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,3%, до $40,93 за баррель по состоянию на 17:33 мск.
РБК 10:55
37
Наука

Опубликована информация о случаях скрещивании людей и животных

ToDay News Ufa 09:15
84
Общество

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Глобальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ухудшается.
RT на русском 14:16
456
Общество

Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования

Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru вчера в 10:20
110
Политика

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Коммерсантъ 07:15
1,3K
Наука

Изучение гигантских кратеров на дне Баренцева моря будет продолжено

Группа норвежских учёных продолжила исследование системы глубоководных разломов, расположенных под гигантскими метановыми кратерами на дне Баренцева моря.
Арктик.ру 11:53
Политика

Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом

Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
2,1K
Политика

Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке

Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
REGNUM 06:52
302
Культура

Состоялась премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой

Кроме Горбачевой, в сериале снялись Варвара Шмыкова, Ирина Носова и Алена Михайлова, а также Антон Лапенко и Виктория Толстоганова.
Деловое.ТВ вчера в 03:54
40
Авто

УАЗ представил версию УАЗ «Профи» для противопожарной службы

УАЗ расширил семейство «Профи» специальной версией для Государственной противопожарной службы МЧС.
Автоновости дня 02:33
17
Экономика

Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики

Всемирный банк обновил прогноз по мировой экономике, в этом году эксперты ожидают ее снижения, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики" за июнь 2020 года.
РИА Новости 11:30
115
Общество

ВОЗ рекомендовала россиянам продолжить соблюдать масочный режим

"Маски обезопасят от вирусов в тех местах, где невозможно избегать скопления людей и соблюдать дистанцию: в транспорте, в магазинах", - приводит ТАСС пояснения Вуйнович.
Российская газета 18:10
73
Экономика

Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий

В Государственную думу внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам, пишет RT.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:39
647
Игры

Стало известно, как будет называться новая RPG по «Гарри Поттеру»

Нева Спорт 08:50
1
Как работают Яндекс.Новости?
Авария на ТЭЦ в НорильскеБольше новостей по теме
Главное