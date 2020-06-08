Происшествия
КоммерсантъНачальнику цеха Норильской ТЭЦ предъявлено обвинение
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину, который арестован по делу об аварии с разливом дизельного топлива.
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«Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеславу Старостину предъявлено обвинение по ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)», — заявили в Следственном комитете.RT на русском12:13
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Русский врач в США сообщил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка
Проводя параллели между сегодняшним днем и началом марта этого года, можно увидеть ощутимые отличия: "красная зона" почти пуста, никто из медработников давно не заражался.
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Экономика
Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
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Екатерина Климова показала загородный дом
Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад.
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Предполагается, что минимальный размер оплаты труда составит 150 рублей в час с 1 января 2021 года.
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Общество
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РБК 14:26
Политика
Захарова оценила сообщения о «причастности» России к беспорядкам в США
Предположения о «причастности» России к протестам в США являются примером того, что некоторые американские политики не имеют представления о действительной картине событий, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17
РИА Новости 12:56
Авто
Seat анонсировала обновленный кроссовер Ateca
Марка Seat раскрыла первую информацию о рестайлинге кроссовера Ateca.
Тарантас Ньюс 09:45
Происшествия
Мать и троих детей нашли мертвыми в квартире в Элисте
Погибших обнаружил глава семьи, вернувшись домой. Сообщается, что дверь в квартиру была заперта изнутри.
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Энергетика
«Газпром» объявил о рекордной закупке труб почти на 100 млрд рублей
ООО «Газпром инвест» объявило о крупнейшей в корпоративной практике «Газпрома» закупке труб большого диаметра (ТБД) одним лотом.
Известия вчера в 08:04
Политика
В Кремле оценили отношение граждан России к поправкам к Конституции
Москва, 8 июня 2020, 13:17 — REGNUM В Кремле фиксирует поддержку большинством жителей России поправок к Конституции, заявил 8 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ссылаясь на результаты социологических опросов.
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В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
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Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения
В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
РБК 12:50
Космос
Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения
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Культура
Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал концовку фильма «Брат 2» Алексея Балабанова, который накануне показал Первый канал.
BFM.ru 03:11
Общество
Из Газпрома уволили топ-менеджеров, ответственных за срыв Силы Сибири
Из ПАО "Газпром" уволены топ-менеджеры, которые сорвали сроки строительства газопровода "Сила Сибири", скрыв проблемы с освоением Чаяндинского месторождения.
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РБК 15:18
Общество
«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции
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Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
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