Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъНачальнику цеха Норильской ТЭЦ предъявлено обвинение

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину, который арестован по делу об аварии с разливом дизельного топлива.
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«Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеславу Старостину предъявлено обвинение по ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)», — заявили
 в Следственном комитете.
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