с чего всё началось

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину, который арестован по делу об аварии с разливом дизельного топлива.

Общество Выезжающих за границу россиян попросят подтвердить цель поездки 25 мая Мишустин призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить даже минимальный риск повторного завоза инфекции в Россию. 18

Экономика Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП. 98

Шоу-бизнес Екатерина Климова показала загородный дом Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад. 4

Экономика Число банковских карт в России достигло исторического максимума Количество банковских карт в РФ на 1 апреля 2020 года достигло почти 284 млн, что является максимальным значением за всю историю, следует из материалов Банка России. 45

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 106

Общество В ВОЗ дали советы россиянам после снятия ограничений в Москве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала советы России после начала снятия ограничений в столице.

Политика Захарова оценила сообщения о «причастности» России к беспорядкам в США Предположения о «причастности» России к протестам в США являются примером того, что некоторые американские политики не имеют представления о действительной картине событий, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. 2

Авто Seat анонсировала обновленный кроссовер Ateca Марка Seat раскрыла первую информацию о рестайлинге кроссовера Ateca.

Политика В Кремле оценили отношение граждан России к поправкам к Конституции Москва, 8 июня 2020, 13:17 — REGNUM В Кремле фиксирует поддержку большинством жителей России поправок к Конституции, заявил 8 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ссылаясь на результаты социологических опросов. 2,8K