Происшествия

RT на русскомRT на русскомНачальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение

«Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеславу Старостину предъявлено обвинение по ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)», — заявили в Следственном комитете.
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«Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеславу Старостину предъявлено обвинение по ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)», — заявили
 в Следственном комитете.
RT на русском12:13

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Начальнику цеха на ТЭЦ-3 в Норильске предъявлено обвинение по уголовному делу

Московский Комсомолец22:00

Начальнику цеха Норильской ТЭЦ предъявлено обвинение

Коммерсантъ13:17

Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение

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Начальнику цеха ТЭЦ-3 в Норильске предъявлено обвинение после инцидента с утечкой топлива

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Начальнику цеха ТЭЦ-3 предъявили обвинение по делу об утечке топлива в Норильске

ТАСС12:07

СК устанавливает новых причастных к аварии в Норильске

РИА Новости12:17
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В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США

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«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

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Россиян предупредили о 42-градусной жаре

В ближайшие несколько дней в России ожидается жара и повышение температуры до 40-42 градусов в таких регионах, как Волгоградская и Астраханская области.
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В Сахалинском сосудистом медцентре зафиксировали вспышку коронавируса

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«Не лез бы лучше»: Пушков высмеял слова историка из США о России

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал слова декана факультета афроамериканских исследований в Принстонском университете Эдди Глода о "расизме в России".
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Наташа Королева поделилась видео из бани

На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
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США отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
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На продолжительность жизни влияют препараты для лечения гипертонии

Препараты для лечения гипертонии обладают свойством увеличивать продолжительность жизни. Они могут помочь даже самым слабым людям.
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В Госдуме предложили ввести досрочную пенсию для матерей-героинь

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила разрешить женщинам со званием «Мать-героиня» уходить досрочно на пенсию и засчитывать уход за детьми в качестве трудового стажа, сообщает во вторник, 9 июня, «РИА Новости».
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В Саратовской области с 11 июня отменяется пропускной режим

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Дибала: «Поиграть с Месси за „Барселону“ было бы очень здорово»

Ранее Дибала опроверг слухи о возможном переходе в "Пари Сен-Жермен".
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Высланные из Чехии российские дипломаты прилетели в Москву

Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Чехию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.
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Объем ипотечного кредитования в России в мае вырос на 8%

Объем ипотечного кредитования в России в мае 2020 года увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
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Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае

В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
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Настя Ивлеева выпила шампанского и села за руль

Уже после вечеринки, сидя за рулем иномарки, девушка благодарила поклонников за праздник. Она запустила салют рядом с "Москва-Сити".
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Стала известна дата открытия КПВВ в Донбассе

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