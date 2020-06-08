с чего всё началось

«Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеславу Старостину предъявлено обвинение по ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)», — заявили в Следственном комитете.

Общество Ливневые дожди могут вызвать затопления в шести регионах РФ Обильные ливневые дожди в ближайшую неделю могут вызвать затопления низменностей в шести российских регионах, от центральной части страны до Дальнего Востока.

Происшествия Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram. 10

Общество В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости». 3,4K

Происшествия В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело после ДТП В отношении водителя иномарки, попавшего 8 июня в 21:44 в ДТП у дома 3 на Смоленской площади, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по Москве.

Происшествия 44 новосибирца умерли от коронавируса «Скончались два пациента, мужчины в возрасте 63 и 78 лет», — сообщил оперативный штаб региона 9 июня.

Здоровье Морозов может продлить режим ограничений после 14 июня Глава региона Сергей Морозов отметил, что обстановка в области не располагает к смягчению ограничительных мер, которые должны были начаться с 14 июня. 1

Общество Россиян предупредили о 42-градусной жаре В ближайшие несколько дней в России ожидается жара и повышение температуры до 40-42 градусов в таких регионах, как Волгоградская и Астраханская области. 176

Общество В МЧС предложили региональным властям увеличить территории пляжей МЧС в условиях пандемии предложило властям регионов увеличить территории пляжей и зон купания для наибольшего охвата отдыхающих, а арендаторам территорий - установить дополнительные спасательные посты.

Общество Собянин отменил пропуска и график прогулок С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин. 4,7K

Здоровье В Сахалинском сосудистом медцентре зафиксировали вспышку коронавируса Сахалинские врачи во вторник диагностировали коронавирусную инфекцию у 22 человек, 21 из которых - пациенты областного сосудистого центра. 6

Политика «Не лез бы лучше»: Пушков высмеял слова историка из США о России Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал слова декана факультета афроамериканских исследований в Принстонском университете Эдди Глода о "расизме в России".

Путешествия Отдых в России может подорожать почти на треть Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что из-за последствий пандемии коронавируса туристическая отрасль страны восстановится не ранее 2022 года, а цены на отдых могут возрасти примерно на 30%, передает газета "Известия". 206

Политика США отказались предоставлять информацию по делу MH17 Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета. 510

Общество Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице Президент России Владимир Путин поручил увеличить на три месяца с 1 мая минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей. 1,5K

Общество В Госдуме предложили ввести досрочную пенсию для матерей-героинь Депутат Госдумы Елена Строкова предложила разрешить женщинам со званием «Мать-героиня» уходить досрочно на пенсию и засчитывать уход за детьми в качестве трудового стажа, сообщает во вторник, 9 июня, «РИА Новости».

Общество В Саратовской области с 11 июня отменяется пропускной режим До 21 июня, помимо масочного режима, сохраняется режим самоизоляции для граждан группы риска, под запретом остается работа ресторанов, кафе, физкультурных и культурных учреждений, а также массовые мероприятия. 38

Политика Высланные из Чехии российские дипломаты прилетели в Москву Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Чехию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN. 20

Экономика Объем ипотечного кредитования в России в мае вырос на 8% Объем ипотечного кредитования в России в мае 2020 года увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Шоу-бизнес Настя Ивлеева выпила шампанского и села за руль Уже после вечеринки, сидя за рулем иномарки, девушка благодарила поклонников за праздник. Она запустила салют рядом с "Москва-Сити".