Экономика
РИА НовостиНачалось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.
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Общество
Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября
Зарплаты работникам федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений проиндексируют на 3% с 1 октября.
RT на русском 06:09
Политика
Представитель Кузовлева сообщил о его отказе от гражданства Кипра
Ранее газета Politis опубликовала список тех, кто в 2008–2012 годах получил гражданство Кипра в обмен на инвестиции.
РБК 06:59
Финансы
Нет денег из-за протестов: Белоруссия обанкротится в ближайшие месяцы
Западные СМИ предрекают банкротство Белоруссии из-за нехватки денег уже в ближайшие месяцы.
МонаВиста 07:13
Армия и оружие
Военные Азербайджана не примут участие в учениях «Кавказ-2020»
Маневры «Кавказ–2020» пройдут на юге РФ. Изначально планировалось, что в учениях примут участие Белоруссия, Мьянма, Индия, Иран и Пакистан.
Evo-rus.com 01:08
Политика
Кремль анонсировал визит Лукашенко в Москву «в ближайшие дни»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Москву в ближайшие дни, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:07
Политика
Памфилова предложила перенести единый день голосования на апрель
В июле глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в связи с обсуждением проведения выборов в течение нескольких дней возникает и вопрос о переносе единого дня голосования.
РБК 07:30
Общество
Роспотребнадзор назвал показатели иммунитета к коронавирусу в регионах
В отдельных регионах число обладателей иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2 может достигать половины от общего числа обследуемых, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 03:44
Наука
Представлен новейший способ поиска тел погибших в лесах
ToDay News Ufa 04 сентября в 11:47
Шоу-бизнес
Киркоров и Брежнева поздравили внучку Аристова со свадьбой
Ведущими на свадьбе были актер Сергей Светлаков и ведущая Алла Михеева. Выступали на сцене Филипп Киркоров и Вера Брежнева.
ФедералПресс 06:20
Происшествия
Во время петербургского концерта Земфиры умер мужчина
Во время концерта Земфиры на петербургском музыкальном фестивале Stereoleto умер пожилой человек.
Российская газета 06:49
Шоу-бизнес
Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой
Телеведущий и юморист Максим Галкин отреагировал на слухи о разводе с супругой, певицей Аллой Пугачевой.
Lenta.ru 05:41
Политика
Кабмин ФРГ опроверг телефонный разговор Берлина и Варшавы о Навальном
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт опроверг информацию о телефонном разговоре между абонентами в Берлине и Варшаве по ситуации вокруг Алексея Навального.
RT на русском 06:33
Общество
В школах Екатеринбурга с начала учебного года выявили 18 случаев заражения коронавирусом
Специалисты выявили 18 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в школах Екатеринбурга с начала учебного года.
ТАСС 07:18
Финансы
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года
Курс евро превысил в понедельник днем превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи.
Российская газета 06:31
Происшествия
Рязанского учителя уволили за развратные действия на уроке
Следственный комитет начал проверку инцидента в школе Кораблинского района Рязанской области, где родители семиклассницы обвинили ее учителя в развратных действиях во время урока.
Российская газета 02:04
Политика
В Кремле не видят рисков блокировки «Северного потока-2»
На вопрос, не видят ли в Кремле рисков блокировки проекта со стороны Германии, Песков ответил: "Нет".
Российская газета 05:56
Общество
В КС белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой
Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак заявил, что получил от сторонников сведения о том, что одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова задержана.
РИА Новости 04:52
Происшествия
Генпрокуратура направила в суд дело обвиняемой в шпионаже Цуркан
Генеральная прокуратура России направила в Московский городской суд уголовное дело в отношении бывшего члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан, обвиняемой по статье 276 УК (шпионаж).
РБК 07:38
Общество
Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем
РИА Новости вчера в 09:59
Игры
Релиз DiRT 5 перенесли во второй раз
Разработчики объяснили перенос желанием выпустить игру ближе к релизу консолей нового поколения.
CyberSport.ru 03:45
Происшествия
Коронавирус проник в Нахимовское училище в Калининграде
В Калининградской области новая коронавирусная инфекция попала в окружение Нахимовского училища, недавно неофициально введённого в эксплуатацию на улице Артиллерийской.
Русский Запад 03:53
Политика
Оппозиция в Грузии намерена выдвинуть Саакашвили на пост премьера
Российская газета 07:29
Происшествия
Потерявшиеся в горах Сочи туристы эвакуированы на вертолете
Группа из 11 туристов из Твери, потерявшаяся в горах Сочи, эвакуирована на вертолете. Об этом 7 сентября сообщила администрация города.
Известия 07:14
Политика
Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США
Делегация Сербии во главе с президентом Александром Вучичем совершила двухдневный визит в Соединенные Штаты, где провела переговоры с «премьером» самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США Дональда Трампа.
Военное дело вчера в 05:53
Происшествия
Смертельная гонка свадебного кортежа на Кавказе попала на видео
Муфтий региона Исса Хамхове заявил, что ингушские богословы и имамы соберутся для выработки механизма по предотвращению аварий с участием свадебных кортежей.
Lenta.ru 07:44
Игры
Поразительные изменения. Опубликован первый скриншот Crysis Remastered
Чемпионат вчера в 16:18
Общество
Адвокат Ефремова назвал возможный срок заключения актера
Пашаев в эфире Первого канала отметил, что «будет реальный срок». Он считает, что суд приговорит Ефремова к «шести-восьми годам колонии».
Общественная служба новостей 08:01
Шоу-бизнес
Кристина Асмус заболела в Геленджике
Актриса театра и кино Кристина Асмус призналась, что заболела на съемках проекта «Золото Геленжика».
Kadara.ru вчера в 11:30
Армия и оружие
В Белоруссии артиллерию и резерв танков привели в высшую боеготовность
В вооруженных силах Белоруссии начался очередной этап проверки боеготовности, в высшую степень готовности привели две артиллерийские базы вооружения и базу резерва танков.
Газета.Ru 07:48