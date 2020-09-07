Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

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