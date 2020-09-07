Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.В источнике
С чего всё началось
ПолитРоссия

В США объяснили, чем обернется отказ Китая от американского госдолга

По словам экспертов, Китай не знает, что делать с полученной в результате отказа от ценных бумаг США выручкой. «Как бы то ни было, США выиграют, если Китай сбросит казначейские обязательства США», – считает обозреватель американского издания.
ПолитРоссиявчера в 10:55
Подробнее о событии
ПолитРоссия

Санкции США научили Китай и Россию не зависеть от доллара

ПолитРоссия08:24
Экономика сегодня

Китай задействует российский сценарий в отказе от доллара

Экономика сегодня06:04
Народные новости

Китаю предрекли новую торговую войну после президентских выборов в США

Народные новости07:21
ФАН

Экономист Разуваев озвучил сценарий исчезновения доллара США

ФАН06:09
Компания

Эксперт рассказал о первом «ударе» Китая по финрынку США

Компания07:13
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

РИА Новости01:00
Политическая Экспертиза

Аналитики оценили последствия отказа Китая от госдолга США

Политическая Экспертизавчера в 10:22

Суд лишил сана клириков, служащих вместе с схимонахом Сергием

Настоятель кафедрального Свято-Троицкого собора — председатель церковного суда Екатеринбургской епархии протоиерей Николай Малета сообщил сегодня, что суд Екатеринбургской епархии лишил сана клириков, которые служат вместе с схимонахом Сергием в Среднеуральском женском монастыре.
Моя Москва.онлайн06:32
43

Ассанж повторно арестован на основании нового запроса властей США

Джулиан Ассанж, являющийся основателем сайта Wikileaks, который удерживается в тюрьме Белмарш с апреля прошлого года, в понедельник был повторно арестован на основании нового запроса от генпрокуратуры Соединённых Штатов о его экстрадиции.
Наша версия09:42
1

Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.
Российская газета08:33
77

Новак назвал объем возможных поставок нефти Белоруссии через порты РФ

Россия подготовит предложения по поставкам белорусских нефтепродуктов через свои порты, Белоруссия сможет поставлять порядка 3–4 млн т. Об этом рассказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах конкурса «Лидеры России».
Известия08:37
2