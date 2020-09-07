Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
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Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.В источнике
С чего всё началось
В США объяснили, чем обернется отказ Китая от американского госдолга
По словам экспертов, Китай не знает, что делать с полученной в результате отказа от ценных бумаг США выручкой. «Как бы то ни было, США выиграют, если Китай сбросит казначейские обязательства США», – считает обозреватель американского издания.
ПолитРоссиявчера в 10:55
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