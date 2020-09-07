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РИА Новости
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Все привилегии, которые Соединенные Штаты получают благодаря тому, что доллар — главная мировая валюта, связаны с двумя факторами.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.
РИА Новости01:00
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Что ждет американскую экономику после финансового «удара» Китая

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На краю финансовой бездны. Китай планирует отказ от американских гос. облигаций

Вятка-На-Сети02:20
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Китай задействует российский сценарий в отказе от доллара

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Китай нанес первый удар по США в мировой финансовой бойне

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Экономист Разуваев озвучил сценарий исчезновения доллара США

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РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

РИА Новости01:00

В совете белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак заявил, что получил от сторонников сведения о том, что одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова задержана.
В совете белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой
РИА Новости04:52
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Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19

В Роспотребнадзоре уточняют, что решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга от 07 сентября 2020 года гражданин, прибывший в Россию самолетом, привлечен к административной ответственности за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19.
Российская газета11:44
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Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

Представитель Путина заявил, что пока рано делать какие-либо выводы относительно обнародованной записи телефонного разговора между Берлином и Варшавой, в ходе которого обсуждалась ситуация с Навальным.
CT news07:55
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