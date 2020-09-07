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РИА Новости
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Процесс еще в самом начале и займет долгие годы, но сама перспектива подобного развития событий до такой степени пугает Вашингтон, что и Дональд Трамп, и команда Джо Байдена демонстрируют максимальную готовность к тому, чтобы уничтожить Китай или в экономическом, или в прямом смысле до того, как "доллароцентричной" финансовой системе придет конец.В источнике
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Дума ТВ

Китай нанес первый удар по США в мировой финансовой бойне

Дума ТВ04:41
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США напечатают 200 млрд долларов в случае сброса Китаем гособлигаций

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Китай вынудит США вновь запустить станок по печати долларов

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Слово и Дело

Пекин ответит на американские санкции продажей госдолга США

Слово и Дело02:43
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На краю финансовой бездны. Китай планирует отказ от американских гос. облигаций

Вятка-На-Сети02:20
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

РИА Новости01:00

Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Ряд средств массовой информации, ссылаясь на собственные источники, заявили, что французский военный корабль «Dupuy de Lome» путем создания помех на определенных частотах атаковал российские комплексы РЛС С-400, расположенные в Крыму.
Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму
Военное дело03:56
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«Ъ»: депутат Госдумы пожаловался на Apple в ФАС

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции "Единая Россия" Антон Горелкин призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) провести проверку компании Apple.
Газета.Ru04:33
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МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 3 сентября заявил, что белорусская разведка перехватила разговор между Берлином и Варшавой, в котором говорится о фальсификации отравления оппозиционера Алексея Навального.
РБК03:47
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Bloomberg: Меркель не намерена отказываться от «Северного потока — 2»

Правящий блок канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия не намерены поддерживать требование отказаться от реализации «Северного потока — 2» в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.
RT на русском5 сентября в 14:05
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Microsoft Defender теперь помечает блокировку телеметрии Windows 10 как серьёзную угрозу безопасности

Если вы попытаетесь отредактировать файл hosts для блокировки серверов телеметрии, то Windows Defender не позволит сохранить внесённые изменения и выведет соответствующее предупреждение «SettingsModifier:win32/HostsFileHijack».
3DNews04:56

Защита Фургала обжаловала продление его ареста

Представители защиты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей, подали апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы о продлении до декабря срока его ареста.
ТАСС02:44
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Тульский «Зоопарк» заинтересовал «Армию»

Безусловный козырь тульского предприятия — серийное производство продукции и выстроенная система качества, которая не только гарантирует соответствие конкретного образца всем заявленным характеристикам, но и включает гарантийное и сервисное обслуживание.
Молодой коммунар4 сентября в 01:41
2

Поразительные изменения. Опубликован первый скриншот Crysis Remastered

Скриншот из Crysis Remastered: Скриншот из оригинала: Ремастер выйдет 18 сентября на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Ранее разработчики представили тизер, где сравнивается графика оригинала 2007 года и обновлённой версии.
Чемпионатвчера в 16:18
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