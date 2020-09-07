Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Процесс еще в самом начале и займет долгие годы, но сама перспектива подобного развития событий до такой степени пугает Вашингтон, что и Дональд Трамп, и команда Джо Байдена демонстрируют максимальную готовность к тому, чтобы уничтожить Китай или в экономическом, или в прямом смысле до того, как "доллароцентричной" финансовой системе придет конец.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.
РИА Новостивчера в 01:00
Подробнее о событии
Царьград

«Финансовая бойня» неизбежна, если Китай повторит русский сценарий - эксперт

Царьградвчера в 13:10
Народные новости

КНР может распродать 20% госдолга США

Народные новостивчера в 10:26
ФАН

Экономист Разуваев озвучил сценарий исчезновения доллара США

ФАНвчера в 06:09
Экономика сегодня

Китай задействует российский сценарий в отказе от доллара

Экономика сегоднявчера в 06:04
Дума ТВ

Китай нанес первый удар по США в мировой финансовой бойне

Дума ТВвчера в 04:41
Вятка-На-Сети

На краю финансовой бездны. Китай планирует отказ от американских гос. облигаций

Вятка-На-Сетивчера в 02:20
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

РИА Новостивчера в 01:00

Суд приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова за смертельное ДТП к 8 годам колонии общего режима, запретил три года управлять машиной и взыскал 800 тысяч рублей по гражданскому иску старшего сына погибшего Сергея Захарова .
Российская газета08:48
3,4K

Меркель заявила, что вердикт по «Северному потоку — 2» будет общеевропейским

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что конечное решение по "Северному потоку - 2" в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального не принято, но оно будет носить общеевропейский, а не германский характер, передает РИА "Новости".
Газета.Ru08:50
143

Путин поручил проконтролировать строительство соцобъектов в Тулуне

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ликвидации последствий паводка на территории Иркутской области дал поручение врио губернатора региона Игорю Кобзеву взять под особый контроль вопрос темпов ввода в эксплуатацию социальных объектов.
Коммерсантъ09:02
116

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
ТАСС06:40
27

Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой

В связи с некоторыми формулировками официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александра Вучича в США, вероятно, возникло недопонимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.рувчера в 05:54
338

Губернатор Петербурга ответил на слухи про свою отставку

Санкт-Петербург, 8 сентября 2020, 14:02 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов опроверг слухи о своей отставке и объяснил причину, из-за которой на официальных документах вместо его подписи стояла вице-губернатора Валерия Пикалева.
REGNUM07:02
33

Ветер свалил в Липецке 6 деревьев

2. ул. Полетаева,67 упало дерево на провода 3. ул. Гагарина, 159 упало дерево на автомобиль 4. ДК НЛМК упало дерево на провода 5. ул. Известковая,47 упало дерево на дорогу.
Gorod4808:53

Взрыв прогремел на позициях десантно-штурмового батальона ВСУ

Украинский преступный режим продолжает дестабилизировать обстановку на линии боевого соприкосновения путем проведения систематических огневых провокаций, оборудования позиций и увеличения интенсивности использования БПЛА, что свидетельствует об уверенности боевиков ВСУ в безнаказанности и полной потере управления со стороны командования «ООС».
Rusvesna.su06:21