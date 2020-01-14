Президент России Владимир Путин выступает перед Федеральным Собранием в Москве. На мероприятии присутствуют представители политических партий, общественные деятели и депутаты парламента. Впервые Послание президента России Федеральному Собранию оглашается в начале года.

Происшествия Фейк о пропавшей девочке распространяют в мессенджерах жители Кубани В Краснодарском крае в мессенджерах 15 января стала распространяться новость о девочке, якобы найденной на улице одного из кубанских городов.

Политика Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.

Политика Путин анонсировал проект «Доступный интернет» Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.

Экономика РБК: семья Евтушенкова может купить немецкие гипермаркеты Real Люксембургская компания SCP Group и немецкая x+bricks планируют к 31 января подписать договор о покупке у немецкой Metro AG сети гипермаркетов Real, сообщил РБК.