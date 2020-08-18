Совет общественного согласия создан властями белорусского Гродно по требованию объединенного штаба баллотировавшейся на пост президента Светланы Тихановской, местных профсоюзов, партий и представителей демократической общественности, сообщил во вторник Гродненский горисполком.
Лос-Анджелес, США, 18 августа 2020, 07:59 — REGNUM Кайл Маклахлен, исполнивший роль Пола Атрейдеса в фильме «Дюна» Дэвида Линча, заявил: он надеется на то, что предстоящий фильм Дэни Вильнёва станет первой картиной в серии.
Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
Минск, 18 августа 2020, 18:02 — REGNUM Военное командование Белоруссии развернуло и привело в полную боеготовность войска на западных границах республики, сообщает 18 августа агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на заявление белорусского президента Александра Лукашенко.