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Readovka.ru
Readovka.ru

Началось первое заседание Координационного совета оппозиции Беларуси

Сегодня, 18 августа, проходит первое заседание Координационного совета Тихановской. Они планируют избрать президиум сразу же после первого заседания.В источнике

Власти Гродно выполнили требования протестующих

Совет общественного согласия создан властями белорусского Гродно по требованию объединенного штаба баллотировавшейся на пост президента Светланы Тихановской, местных профсоюзов, партий и представителей демократической общественности, сообщил во вторник Гродненский горисполком.
Власти Гродно выполнили требования протестующих
РИА Новостивчера в 16:40
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Звезда оригинальной «Дюны» надеется, что франшизу превратят в сериал

Лос-Анджелес, США, 18 августа 2020, 07:59 — REGNUM Кайл Маклахлен, исполнивший роль Пола Атрейдеса в фильме «Дюна» Дэвида Линча, заявил: он надеется на то, что предстоящий фильм Дэни Вильнёва станет первой картиной в серии.
REGNUMвчера в 00:59

Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
REGNUMвчера в 15:20
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Лукашенко заявил о развёртывании войск на западных границах Белоруссии

Минск, 18 августа 2020, 18:02 — REGNUM Военное командование Белоруссии развернуло и привело в полную боеготовность войска на западных границах республики, сообщает 18 августа агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на заявление белорусского президента Александра Лукашенко.
REGNUMвчера в 11:02
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Путин объяснил Меркель позицию России по ситуации в Белоруссии

Ранее во вторник стало известно, что Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили по телефону политический кризис в Белоруссии, который сложился после победы Александра Лукашенко на президентских выборах.
Lenta.ruвчера в 06:02
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Адвокат Ефремова заявил о тайном свидетеле

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев пообещал привести в суд по делу о смертельной аварии в центре столицы тайного свидетеля, сообщается в Telegram-канале Комсомольской правды.
9111.ruвчера в 14:04