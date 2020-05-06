Коронавирус
REGNUMНачалось совещание Владимира Путина с главами регионов
Москва, 6 мая 2020, 15:13 — REGNUM Совещание президента России Владимира Путина с главами регионов в онлайн-формате началось.
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с чего всё началось
Путин». Ведомство не исключает продления антивирусных ограничений до июня, если россияне не «пересидят» майские праздники. В России на данный момент 134,6 тысячи официальных случаев коронавируса, при этом больше 50 тысяч заражений медики зафиксировали на этой неделе.Екатеринбург Онлайн03 мая в 07:21
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Общество
Собянин исключил ослабление режима самоизоляции с 12 мая
Режим самоизоляции в Москве не ослабнет с 12 мая, в городе разрешат работать промышленным предприятиям и строительству, что не означает снятия режима самоизоляции.
Известия 09:29
Культура
Умерла актриса, сыгравшая в «Мимино» и «Зависти богов»
В 68-летнем возрасте умерла российская актриса Татьяна Паркина. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Вести.Ru 09:00
Хоккей
Знарок признан самым любимым тренером игроков КХЛ
В течение апреля КХЛ проводила анонимный опрос среди игроков лиги с целью выяснить, какой из тренеров является главным любимчиком хоккеистов.
Metaratings 08:49
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына
Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
Общество
Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России уникальной
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация по распространению коронавируса COVID-19 в России является уникальной.
Москва 24 09:49
Экономика
Правительство выделило регионам 2 млрд рублей на поддержку МСБ
Уточняется, что эти средства будут направлены российским регионам на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу (МСБ) из-за ухудшения ситуации на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Капитал страны 04 мая в 06:54
Экономика
Минэкономразвития: общий объем кредитов бизнесу оценивается в 217 млрд
Кредиты, которые были предоставлены российскому бизнесу, составляют примерно 217 млрд рублей, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Народные новости 09:18
Здоровье
Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.
РИА Новости 08:59
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
Футбол
Жена Ди Марии раскритиковала Манчестер и назвала дырой
ProstoProSport 08:06
Общество
ЕГЭ могут перенести на середину июля—начало августа
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может быть перенесен на вторую половину лета в 2020 в году из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:18
Космос
Астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру
Ученые выяснили, что в расположенной всего в 1000 световых годах от Земли звездной системе HR 6819, помимо двух звезд-компаньонов, которые видны невооруженным глазом, имеется еще и черная дыра — ближайшая к нашей планете.
РИА Новости 09:46
Политика
«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина
Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости 07:30
Здоровье
Геннадий Онищенко выступил с критикой «фетиша из самоизоляции»
Как сообщил экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко представителям СМИ, воспринимать режим самоизоляцию в качестве единственного способа борьбы с коронавирусом – в корне неверно.
Live24 09:52
Общество
В Швеции назвали две главные меры по борьбе с вирусом
Напомним: в Швеции не стали вводить ограничения из-за коронавирусной инфекции.
МонаВиста вчера в 10:12
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
Происшествия
В США застрелен исследователь нового коронавируса
Ассистент профессора медицинской школы университета Питтсбурга Бинг Лю был найден 2 мая застреленным в своем доме, сообщает 6 мая CNN со ссылкой на местную полицию.
ИА Красная Весна 07:32
Политика
Саакашвили подтвердил, что возглавит Национальный совет реформ Украины
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возглавит украинский Национальный совет реформ.
Коммерсантъ 08:33
Общество
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
Экономика
«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
Футбол
Правительство Германии одобрило возобновление чемпионата после 15 мая
Фальке в твиттере сообщил, что правительство Германии одобрило проведение матчей во второй половине мая, а точную дату возобновления сезона позволят выбрать руководству Бундеслиги самостоятельно.
Soccer.ru 09:31
Общество
В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
РИА Новости 08:41
Экономика
Выплаты субсидий бизнесу в МРОТ начнут раньше запланированного срока
Выплаты субсидий предпринимателям в 1 МРОТ начнутся ранее запланированного на 18 мая срока, сообщил глава ФНС Егоров на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
РИА Новости 09:56
Армия и оружие
Российские военнослужащие взяли в плен американских наемников
Вечерний курьер 01:41
Политика
Путин поручил губернаторам продумать выход из режима ограничений
Президент Владимир Путин поручил главам регионов в ближайшие дни подготовить планы по выходу из режима ограничений.
Вечерний Мурманск 09:07