Коронавирус

REGNUMREGNUMНачалось совещание Владимира Путина с главами регионов

Москва, 6 мая 2020, 15:13 — REGNUM Совещание президента России Владимира Путина с главами регионов в онлайн-формате началось.
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с чего всё началось

Роспотребнадзор рассказал, когда можно ослабить режим самоизоляции в России

Путин». Ведомство не исключает продления антивирусных ограничений до июня, если россияне не «пересидят» майские праздники. В России на данный момент 134,6 тысячи официальных случаев коронавируса, при этом больше 50 тысяч заражений медики зафиксировали на этой неделе.
Екатеринбург Онлайн03 мая в 07:21

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Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции

РИА Новости04:31

Путин рассмотрит рекомендации по постепенному снятию ограничений в стране

ИА Красная Весна03:00

Путину представят рекомендации по выходу россиян из режима самоизоляции

Интерфаксвчера в 17:06

Россияне не ждут скорого завершения эпидемии

Коммерсантъвчера в 17:50

Путин заслушает доклады о выходе из режима самоизоляции

Московский Комсомолецвчера в 17:32

Сегодня Владимир Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

АБН02:29

Путин проведет совещание о ситуации с коронавирусом и перспективах отмены ограничений

ТАССвчера в 17:03
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Общество

Собянин исключил ослабление режима самоизоляции с 12 мая

Режим самоизоляции в Москве не ослабнет с 12 мая, в городе разрешат работать промышленным предприятиям и строительству, что не означает снятия режима самоизоляции.
Известия 09:29
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Культура

Умерла актриса, сыгравшая в «Мимино» и «Зависти богов»

В 68-летнем возрасте умерла российская актриса Татьяна Паркина. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Вести.Ru 09:00
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Происшествия

В столице ДНР взорвался автомобиль — соцсети

REGNUM 05:57
Хоккей

Знарок признан самым любимым тренером игроков КХЛ

В течение апреля КХЛ проводила анонимный опрос среди игроков лиги с целью выяснить, какой из тренеров является главным любимчиком хоккеистов.
Metaratings 08:49
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына

Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
2
Общество

Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России уникальной

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация по распространению коронавируса COVID-19 в России является уникальной.
Москва 24 09:49
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Экономика

Правительство выделило регионам 2 млрд рублей на поддержку МСБ

Уточняется, что эти средства будут направлены российским регионам на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу (МСБ) из-за ухудшения ситуации на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Капитал страны 04 мая в 06:54
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Экономика

Минэкономразвития: общий объем кредитов бизнесу оценивается в 217 млрд

Кредиты, которые были предоставлены российскому бизнесу, составляют примерно 217 млрд рублей, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Народные новости 09:18
4
Здоровье

Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.
РИА Новости 08:59
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Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
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Футбол

Жена Ди Марии раскритиковала Манчестер и назвала дырой

ProstoProSport 08:06
Общество

ЕГЭ могут перенести на середину июля—начало августа

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может быть перенесен на вторую половину лета в 2020 в году из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:18
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Космос

Астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру

Ученые выяснили, что в расположенной всего в 1000 световых годах от Земли звездной системе HR 6819, помимо двух звезд-компаньонов, которые видны невооруженным глазом, имеется еще и черная дыра — ближайшая к нашей планете.
РИА Новости 09:46
Политика

«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости 07:30
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Гаджеты

Представлены смартфоны Huawei Y6p и Y5p по цене от 125 евро

3DNews 06:03
Здоровье

Геннадий Онищенко выступил с критикой «фетиша из самоизоляции»

Как сообщил экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко представителям СМИ, воспринимать режим самоизоляцию в качестве единственного способа борьбы с коронавирусом – в корне неверно.
Live24 09:52
10
Общество

В Швеции назвали две главные меры по борьбе с вирусом

Напомним: в Швеции не стали вводить ограничения из-за коронавирусной инфекции.
МонаВиста вчера в 10:12
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Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
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Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
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Происшествия

В США застрелен исследователь нового коронавируса

Ассистент профессора медицинской школы университета Питтсбурга Бинг Лю был найден 2 мая застреленным в своем доме, сообщает 6 мая CNN со ссылкой на местную полицию.
ИА Красная Весна 07:32
4
Общество

Шойгу рассказал о праздновании Дня Победы в условиях коронавируса

ТАСС 06:10
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Общество

Более ста вахтовиков из Якутии лечатся в омских больницах от СOVID-19

РИА Новости 10:03
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Политика

Саакашвили подтвердил, что возглавит Национальный совет реформ Украины

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возглавит украинский Национальный совет реформ.
Коммерсантъ 08:33
1
Общество

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
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Экономика

«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
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Футбол

Правительство Германии одобрило возобновление чемпионата после 15 мая

Фальке в твиттере сообщил, что правительство Германии одобрило проведение матчей во второй половине мая, а точную дату возобновления сезона позволят выбрать руководству Бундеслиги самостоятельно.
Soccer.ru 09:31
Общество

В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
РИА Новости 08:41
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Экономика

Выплаты субсидий бизнесу в МРОТ начнут раньше запланированного срока

Выплаты субсидий предпринимателям в 1 МРОТ начнутся ранее запланированного на 18 мая срока, сообщил глава ФНС Егоров на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
РИА Новости 09:56
Армия и оружие

Российские военнослужащие взяли в плен американских наемников

Вечерний курьер 01:41
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Политика

Путин поручил губернаторам продумать выход из режима ограничений

Президент Владимир Путин поручил главам регионов в ближайшие дни подготовить планы по выходу из режима ограничений.
Вечерний Мурманск 09:07
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