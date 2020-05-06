Путин». Ведомство не исключает продления антивирусных ограничений до июня, если россияне не «пересидят» майские праздники. В России на данный момент 134,6 тысячи официальных случаев коронавируса, при этом больше 50 тысяч заражений медики зафиксировали на этой неделе.

с чего всё началось

Москва, 6 мая 2020, 15:13 — REGNUM Совещание президента России Владимира Путина с главами регионов в онлайн-формате началось.

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