Коронавирус
Эхо МосквыПрезидент Путин проводит большое совещание по коронавирусу
Президент Путин проводит большое совещание по коронавирусу, на котором будут обсуждаться предложения по поэтапной отмене ограничений, введенных из-за коронавируса.
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с чего всё началось
Путин». Ведомство не исключает продления антивирусных ограничений до июня, если россияне не «пересидят» майские праздники. В России на данный момент 134,6 тысячи официальных случаев коронавируса, при этом больше 50 тысяч заражений медики зафиксировали на этой неделе.Екатеринбург Онлайн03 мая в 07:21
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Происшествия
В США убили ученого, который был «на пороге» открытия по COVID-19
"Бин стоял на пороге очень важного открытия, связанного с пониманием клеточных механизмов, которые лежат в основе заражения коронавирусом", — заявили коллеги ученого.
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Российские военнослужащие захватили в плен американских наемников
Портал Аvia.pro сообщает, что американские военные планировали устроить силовой захват власти, но их захватили в плен.
Что происходит 04:45
Политика
Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса
Ситуация с распространением коронавируса складывается в регионах по-разному, где-то жесткие меры нужно сохранить, а где-то возможно смягчение, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
Происшествия
Бывший начальник уфимской ИК-13 получил реальный срок за взятки
Установлено, что в 2016-2017 годах начальник колонии получал с осужденных взятки от 15 до 100 тысяч рублей за беспрепятственное предоставление им свиданий с супругами и с близкими родственниками.
ГТРК Башкортостан 11:34
Общество
В Москве найден мертвым экс-глава КГБ Эстонии
В Москве найден мертвым экс-глава КГБ Эстонии Карл Кортелайнен, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
Общество
Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции
В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео
Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
Политика
Путин проведет совещание по выходу из режима ограничений
Президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросам реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец 04 мая в 07:16
Общество
В Китае обнаружили крупное месторождение природного газа
Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC) обнаружила крупное месторождение природного газа в юго-западной провинции Сычуань.
Взгляд.ру 11:13
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель показала роскошную фигуру в мини-платье
Для празднования личного торжества в кругу самых близких Адель выбрала закрытое черное платье с объемными рукавами и высоким горлом.
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Общество
Перечислены наиболее востребованные после пандемии профессии
Исследователи из Института прогрессивного образования назвали наиболее востребованные после эпидемии коронавируса профессии.
Профиль вчера в 01:31
Шоу-бизнес
Марат Башаров пожаловался на избитую им бывшую жену
KP.RU напоминает, что в 2017 году актер сломал нос своей очередной жене, Елизавете Шевырковой, родившей ему сына Марселя.
Российская газета 07:31
Фигурное катание
Жулин прокомментировал переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Российский тренер Александр Жулин рассказал, что изменится в тренерском штабе Этери Туберидзе после перехода фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
РИА Новости 10:59
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
Игры
Вышел новый сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II
Студия Naughty Dog представила очередной сюжетный трейлер PlayStation 4-эксклюзива The Last of Us Part II.
Российская газета 10:10
Экономика
В США зафиксировали беспрецедентное сокращение рабочих мест
Количество рабочих мест в частном секторе США в апреле сократилось на 20,2 млн мест.
Взгляд.ру 10:26
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Энергетика
Техас отказался ограничивать добычу нефти
Техасская железнодорожная комиссия не стала вводить обязанность компаний по сокращению добычи нефти.
Коммерсантъ 00:56
Происшествия
Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру
Российская газета 05:33
Общество
Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса
Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском 05:56
Шоу-бизнес
48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа
Кудрявцева приятно удивила своих поклонников и просто ценителей прекрасного, выложив в Instagram свежий самоизоляционный снимок.
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У министра культуры выявлен коронавирус
У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
Общество
В России 1133 пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ
"В стационарах страны с подтвержденным или предположительным диагнозом коронавирусной инфекции сегодня находятся около 80 тысяч человек, в том числе 1133 пациента - на искусственной вентиляции легких, включая четырех детей", - рассказал Мурашко на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
РИА Новости 08:42
Политика
Президент Чехии объяснил снос памятника Коневу
Президент Чехии Милош Земан и ранее называл снос памятника глупостью, но призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела европейского государства 3 апреля в Праге снесен памятник освободителю города – маршалу Ивану Коневу.
Победа РФ 06:27
Политика
Попова рассказала о результатах введения масочного режима в регионах
Обязательный масочный режим, введенный более чем в половине регионов России, дает положительный результат в борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.
Известия 10:07
Здоровье
Более 90 тыс. медработников в мире заразились коронавирусом
По меньшей мере 90 тыс. медицинских работников заразились коронавирусом нового типа по всему миру.
ТАСС 10:45