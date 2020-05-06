Путин». Ведомство не исключает продления антивирусных ограничений до июня, если россияне не «пересидят» майские праздники. В России на данный момент 134,6 тысячи официальных случаев коронавируса, при этом больше 50 тысяч заражений медики зафиксировали на этой неделе.

с чего всё началось

Президент Путин проводит большое совещание по коронавирусу, на котором будут обсуждаться предложения по поэтапной отмене ограничений, введенных из-за коронавируса.

Политика Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса Ситуация с распространением коронавируса складывается в регионах по-разному, где-то жесткие меры нужно сохранить, а где-то возможно смягчение, заявил президент РФ Владимир Путин. 3

Политика Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА». 700

Происшествия Бывший начальник уфимской ИК-13 получил реальный срок за взятки Установлено, что в 2016-2017 годах начальник колонии получал с осужденных взятки от 15 до 100 тысяч рублей за беспрепятственное предоставление им свиданий с супругами и с близкими родственниками.

Общество В Москве найден мертвым экс-глава КГБ Эстонии В Москве найден мертвым экс-глава КГБ Эстонии Карл Кортелайнен, сообщает Telegram-канал Mash.

Общество В Китае обнаружили крупное месторождение природного газа Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC) обнаружила крупное месторождение природного газа в юго-западной провинции Сычуань.

Шоу-бизнес Похудевшая Адель показала роскошную фигуру в мини-платье Для празднования личного торжества в кругу самых близких Адель выбрала закрытое черное платье с объемными рукавами и высоким горлом. 1

Общество Перечислены наиболее востребованные после пандемии профессии Исследователи из Института прогрессивного образования назвали наиболее востребованные после эпидемии коронавируса профессии. 553

Шоу-бизнес Марат Башаров пожаловался на избитую им бывшую жену KP.RU напоминает, что в 2017 году актер сломал нос своей очередной жене, Елизавете Шевырковой, родившей ему сына Марселя.

Фигурное катание Жулин прокомментировал переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко Российский тренер Александр Жулин рассказал, что изменится в тренерском штабе Этери Туберидзе после перехода фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко. 2

Экономика В США зафиксировали беспрецедентное сокращение рабочих мест Количество рабочих мест в частном секторе США в апреле сократилось на 20,2 млн мест.

Общество Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. 689

Энергетика Техас отказался ограничивать добычу нефти Техасская железнодорожная комиссия не стала вводить обязанность компаний по сокращению добычи нефти. 12

Общество В России 1133 пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ "В стационарах страны с подтвержденным или предположительным диагнозом коронавирусной инфекции сегодня находятся около 80 тысяч человек, в том числе 1133 пациента - на искусственной вентиляции легких, включая четырех детей", - рассказал Мурашко на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Политика Президент Чехии объяснил снос памятника Коневу Президент Чехии Милош Земан и ранее называл снос памятника глупостью, но призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела европейского государства 3 апреля в Праге снесен памятник освободителю города – маршалу Ивану Коневу. 3

Политика Попова рассказала о результатах введения масочного режима в регионах Обязательный масочный режим, введенный более чем в половине регионов России, дает положительный результат в борьбе с коронавирусной инфекцией в стране. 10