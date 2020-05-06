Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыПрезидент Путин проводит большое совещание по коронавирусу

Президент Путин проводит большое совещание по коронавирусу, на котором будут обсуждаться предложения по поэтапной отмене ограничений, введенных из-за коронавируса.
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с чего всё началось

Роспотребнадзор рассказал, когда можно ослабить режим самоизоляции в России

Путин». Ведомство не исключает продления антивирусных ограничений до июня, если россияне не «пересидят» майские праздники. В России на данный момент 134,6 тысячи официальных случаев коронавируса, при этом больше 50 тысяч заражений медики зафиксировали на этой неделе.
Екатеринбург Онлайн03 мая в 07:21

Подробнее о событии

Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции

РИА Новости04:31

Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений

Lenta.ru03:03

Сегодня Владимир Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

АБН02:29

Россияне не ждут скорого завершения эпидемии

Коммерсантъвчера в 17:50

Путин заслушает доклады о выходе из режима самоизоляции

Московский Комсомолецвчера в 17:32

Путину представят рекомендации по выходу россиян из режима самоизоляции

Интерфаксвчера в 17:06

Путин проведет совещание о ситуации с коронавирусом и перспективах отмены ограничений

ТАССвчера в 17:03
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Происшествия

В США убили ученого, который был «на пороге» открытия по COVID-19

"Бин стоял на пороге очень важного открытия, связанного с пониманием клеточных механизмов, которые лежат в основе заражения коронавирусом", — заявили коллеги ученого.
РИА Новости 11:28
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Армия и оружие

Российские военнослужащие захватили в плен американских наемников

Портал Аvia.pro сообщает, что американские военные планировали устроить силовой захват власти, но их захватили в плен.
Что происходит 04:45
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Политика

Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса складывается в регионах по-разному, где-то жесткие меры нужно сохранить, а где-то возможно смягчение, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:40
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Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
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Происшествия

Бывший начальник уфимской ИК-13 получил реальный срок за взятки

Установлено, что в 2016-2017 годах начальник колонии получал с осужденных взятки от 15 до 100 тысяч рублей за беспрепятственное предоставление им свиданий с супругами и с близкими родственниками.
ГТРК Башкортостан 11:34
Общество

В Москве найден мертвым экс-глава КГБ Эстонии

В Москве найден мертвым экс-глава КГБ Эстонии Карл Кортелайнен, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
Общество

Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции

В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео

Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
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Политика

Путин проведет совещание по выходу из режима ограничений

Президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросам реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец 04 мая в 07:16
3,3K
Общество

В Китае обнаружили крупное месторождение природного газа

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC) обнаружила крупное месторождение природного газа в юго-западной провинции Сычуань.
Взгляд.ру 11:13
Шоу-бизнес

Похудевшая Адель показала роскошную фигуру в мини-платье

Для празднования личного торжества в кругу самых близких Адель выбрала закрытое черное платье с объемными рукавами и высоким горлом.
Wday.ru 05:09
1
Общество

Перечислены наиболее востребованные после пандемии профессии

Исследователи из Института прогрессивного образования назвали наиболее востребованные после эпидемии коронавируса профессии.
Профиль вчера в 01:31
553
Шоу-бизнес

Марат Башаров пожаловался на избитую им бывшую жену

KP.RU напоминает, что в 2017 году актер сломал нос своей очередной жене, Елизавете Шевырковой, родившей ему сына Марселя.
Российская газета 07:31
Фигурное катание

Жулин прокомментировал переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Российский тренер Александр Жулин рассказал, что изменится в тренерском штабе Этери Туберидзе после перехода фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
РИА Новости 10:59
2
Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
3,4K
Игры

Вышел новый сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II

Студия Naughty Dog представила очередной сюжетный трейлер PlayStation 4-эксклюзива The Last of Us Part II.
Российская газета 10:10
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Экономика

В США зафиксировали беспрецедентное сокращение рабочих мест

Количество рабочих мест в частном секторе США в апреле сократилось на 20,2 млн мест.
Взгляд.ру 10:26
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
689
Энергетика

Техас отказался ограничивать добычу нефти

Техасская железнодорожная комиссия не стала вводить обязанность компаний по сокращению добычи нефти.
Коммерсантъ 00:56
12
Происшествия

Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру

Российская газета 05:33
27
Происшествия

Пожаривших шашлыки в центре Петербурга оштрафовали

Известия 10:59
790
Общество

Павел Мамаев возместил ущерб телеведущей «Первого канала»

РБК 09:23
Общество

Деятели культуры просят суд отпустить историка Дмитриева из СИЗО

ЗакC.Ру 04:31
4
Общество

Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса

Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском 05:56
339
Шоу-бизнес

48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа

Кудрявцева приятно удивила своих поклонников и просто ценителей прекрасного, выложив в Instagram свежий самоизоляционный снимок.
Wday.ru 04:45
7
Общество

У министра культуры выявлен коронавирус

У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
1K
Общество

В России 1133 пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ

"В стационарах страны с подтвержденным или предположительным диагнозом коронавирусной инфекции сегодня находятся около 80 тысяч человек, в том числе 1133 пациента - на искусственной вентиляции легких, включая четырех детей", - рассказал Мурашко на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
РИА Новости 08:42
Политика

Президент Чехии объяснил снос памятника Коневу

Президент Чехии Милош Земан и ранее называл снос памятника глупостью, но призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела европейского государства 3 апреля в Праге снесен памятник освободителю города – маршалу Ивану Коневу.
Победа РФ 06:27
3
Политика

Попова рассказала о результатах введения масочного режима в регионах

Обязательный масочный режим, введенный более чем в половине регионов России, дает положительный результат в борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.
Известия 10:07
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Здоровье

Более 90 тыс. медработников в мире заразились коронавирусом

По меньшей мере 90 тыс. медицинских работников заразились коронавирусом нового типа по всему миру.
ТАСС 10:45
Как работают Яндекс.Новости?
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