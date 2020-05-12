Коронавирус

Кубань 24Кубань 24Кондратьев: решение продлить карантин на Кубани до 23 мая сохраняется

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 10 мая провел совещания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. По результатам совещания, режим карантина был продлен до 23 мая.
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Губернатор Кубани заявил, что карантин закончится 23 мая, но не полностью

Юга.ру06:34

«Решение продлить карантин до 23 мая сохраняется», - губернатор Кубани

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Вениамин Кондратьев в прямом эфире расскажет о мерах поддержки бизнеса и граждан

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Прямая трансляция оперштаба Краснодарского края по борьбе с коронавирусом 12 мая

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Прямой эфир с заседания Оперштаба 12 мая: будет ли ослаблен на Кубани режим карантина

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Ответные удары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара готова наносить турецкая армия в случае повторения инцидента в столице Ливии Триполи, 10 мая сообщается на сайте министерства иностранных дел Турции.
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Росздравнадзор проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары.
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ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 10 мая в 09:11
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В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

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"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
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В Саратовской области пока не планируется открытие торговых центров.
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Сечин обозначил меры господдержки «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
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В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

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Россия принимает поддержку и помощь США в борьбе с коронавирусом

Россия уже принимает поддержку и помощь от США в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
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С 12 мая в Краснодарском крае начинают работу все промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
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Сериал закрыли после первого сезона. Канал CW приобрел права на показ сериала "Болотная тварь" от DC Universe.
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Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%

Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
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Последние испытания «суперохотника» Ми-28НМ пройдут до конца года

Испытания вертолета Ми-28НМ пройдут до конца года. «Суперохотник» оснастят сразу несколькими видами новых ракет.
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ВОЗ рассказала, сколько коронавирус живет на поверхностях

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США и Китай приготовились добить мировую экономику

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Призер Олимпийских игр хореограф Илья Авербух удивился решению Международного союза конькобежцев (ISU) уравнять стоимость четверых лутца, флипа и риттбергера.
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Российский политик. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019.
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