Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 10 мая провел совещания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. По результатам совещания, режим карантина был продлен до 23 мая.

Кондратьев: решение продлить карантин на Кубани до 23 мая сохраняется

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