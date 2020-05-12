Коронавирус
Кубань 24Кондратьев: решение продлить карантин на Кубани до 23 мая сохраняется
Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 10 мая провел совещания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. По результатам совещания, режим карантина был продлен до 23 мая.
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Вениамин Кондратьев в прямом эфире расскажет о мерах поддержки бизнеса и граждан
Московский Комсомолец Краснодар03:44
Прямая трансляция оперштаба Краснодарского края по борьбе с коронавирусом 12 мая
Анапское Черноморье04:25
Прямой эфир с заседания Оперштаба 12 мая: будет ли ослаблен на Кубани режим карантина
Кубанские новости03:28
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Политика
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.
Интерфакс 08:26
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
Общество
Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на ЖКХ
Минстрой предлагает снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи — с 22% до 15%.
Известия вчера в 12:00
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительного отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
Армия и оружие
Турция заявила о готовности открывать ответный огонь по армии Хафтара
Ответные удары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара готова наносить турецкая армия в случае повторения инцидента в столице Ливии Триполи, 10 мая сообщается на сайте министерства иностранных дел Турции.
ИА Красная Весна 10 мая в 11:28
Происшествия
Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в двух больницах
Росздравнадзор проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары.
RT на русском 05:28
Общество
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Коммерсантъ вчера в 21:40
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Общество
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 10 мая в 09:11
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Общество
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС вчера в 09:41
Здоровье
Роспотребнадзор: «Решение по торговым центрам еще не принято»
В Саратовской области пока не планируется открытие торговых центров.
Взгляд-инфо 06:00
Экономика
Сечин обозначил меры господдержки «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
Политика
Путин примет участие в смотре марша Президентского полка
Коммерсантъ 09 мая в 04:58
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками.
ТАСС 07:01
Политика
Россия принимает поддержку и помощь США в борьбе с коронавирусом
Россия уже принимает поддержку и помощь от США в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 08:05
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Общество
В Краснодарском крае возобновят работу промышленные предприятия
С 12 мая в Краснодарском крае начинают работу все промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
РБК 07:55
Культура
CW приобрел права на показ «Болотной твари»
Сериал закрыли после первого сезона. Канал CW приобрел права на показ сериала "Болотная тварь" от DC Universe.
Piter.tv 08:23
Авто
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%
Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
Известия 05:42
Армия и оружие
Последние испытания «суперохотника» Ми-28НМ пройдут до конца года
Испытания вертолета Ми-28НМ пройдут до конца года. «Суперохотник» оснастят сразу несколькими видами новых ракет.
Актуальные Новости 05:17
Общество
ВОЗ рассказала, сколько коронавирус живет на поверхностях
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 07:03
Политика
США и Китай приготовились добить мировую экономику
Ситуация может добить мировую экономику, которая, по оценкам многих экспертов, и так из-за пандемии коронавируса впадет в наихудший кризис со времен Второй мировой войны.
Lenta.ru 07:13
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 16 лет получат по 10 000 рублей
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", — сказал президент.
Газета.Ru вчера в 10:03
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Фигурное катание
Авербух о решении ISU уравнять четверные прыжки: для меня это странно
Призер Олимпийских игр хореограф Илья Авербух удивился решению Международного союза конькобежцев (ISU) уравнять стоимость четверых лутца, флипа и риттбергера.
РИА Новости вчера в 11:16