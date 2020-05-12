Общество

Sochi.comSochi.comНачалось заседание оперштаба Кубани по борьбе с COVID-19

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев начал заседание регионального оперштаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Прямую трансляцию заседания можно наблюдать на сайте администрации Краснодарского края.
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Прямая трансляция оперштаба Краснодарского края по борьбе с коронавирусом 12 мая

Анапское Черноморье04:25

Вениамин Кондратьев в прямом эфире расскажет о мерах поддержки бизнеса и граждан

Московский Комсомолец Краснодар03:44

В Краснодаре планируется совещание оперштаба по борьбе с коронавирусом

Живая Кубань03:55

Прямой эфир с заседания Оперштаба 12 мая: будет ли ослаблен на Кубани режим карантина

Ясно03:54

Кондратьев проведет заседание оперштаба и расскажет о дальнейшей жизни кубанцев в карантин

Краснодарские известия04:19

Прямой эфир с заседания Оперштаба 12 мая: будет ли ослаблен на Кубани режим карантина

Кубанские новости03:28

Совещание штаба по борьбе с коронавирусом 12 мая покажет телеканал «Кубань 24»

Кубань 2403:08
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Результаты научной работы, раскрывающей истинное происхождение коронавируса, опубликованы в журнале Current Biology.
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Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
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Авто

BMW запустила в Калининграде производство новых BMW X6

В Калининграде на мощностях отечественного «Автотор» наладили локальную сборку баварского купе-кроссовера BMW X6, который начал сходить с конвейера еще 29 апреля.
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Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
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Происшествия

В Коми на главу города завели дело из-за детской площадки

Следственные органы возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении главы администрации Инты из-за завышенного контракта на установку детской площадки, сообщает СУСК РФ по Коми.
РИА Новости 08:48
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Общество

Пескова госпитализировали с коронавирусом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусом и находится в больнице.
BFM.ru 08:43
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Политика

Польша считает Россию основной угрозой

Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
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Общество

В Подмосковье продлили некоторые ограничения

Глава Московской области Андрей Воробьев на странице в Instagram сообщил, что в регионе некоторые ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, будут продлены.
Газета.Ru 02:45
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Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
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Общество

Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом

Россия вышла на второе место по числу подтвержденных случаев коронавируса, обойдя Испанию (число заразившихся там составляет 227436), пишет ТАСС.
Столица на Онего 03:53
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Экономика

Курс биткоина снижается после халвинга

Во время первого замедления генерации блоков в 2012 году биткоин стоил $12, в ходе второго халвинга в 2016 году цена первой криптовалюты была $650.
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Игры

Bethesda рассказала, когда ждать новостей о The Elder Scrolls VI

Starfield и The Elder Scrolls VI анонсировали на выставке E3 2018.
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Общество

Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в РФ

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал хайпом публикацию издания Financial Times о якобы заниженном числе жертв коронавируса в России.
РЕН ТВ 08:22
Происшествия

Опубликовано видео пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге

Сильное задымление в окнах больницы в Санкт-Петербурге отражено на видео, снятом очевидцами пожара и опубликованном 12 мая телеканалом РЕН-ТВ.
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Происшествия

В Татарстане седьмой пациент скончался от коронавируса

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Финансы

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
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Санатории на Кубани начнут принимать отдыхающих с 1 июня

Кубанские санатории начнут принимать отдыхающих с 1 июня.
Вести.Ru 06:50
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Общество

Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми

Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
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Голикова: каждый пятый медик уже переболел коронавирусом

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что, согласно первым исследованиям, коронавирусом переболели 21% медиков, пишет РИА "Новости".
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Глава Дагестана принял участие в совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны

Участие в совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны принял и Владимир Васильев.
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Политика

Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился коронавирусом.
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Вильфанд предсказал неоднородное лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
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После обращения Путина рухнул сайт госуслуг

После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
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Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
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Происшествия

В трех продуктовых магазинах Екатеринбурга обнаружили коронавирус

Проверки были проведены в 108 продуктовых магазинах, и в трех из них коронавирус был обнаружен на кассах, — сообщил источник.
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В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

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ПФР: Расширены государственные меры поддержки для семей с детьми

О дополнительных мерах поддержки семей с детьми 12 мая читателям сайта Бердск-Онлайн сообщило отделение ПФР по Новосибирской области.
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В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей

В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей Заявление на получение разовой выплаты можно подать уже с 12 мая.
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Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политик. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019.
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