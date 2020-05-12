Общество
Sochi.comНачалось заседание оперштаба Кубани по борьбе с COVID-19
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев начал заседание регионального оперштаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Прямую трансляцию заседания можно наблюдать на сайте администрации Краснодарского края.
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Прямая трансляция оперштаба Краснодарского края по борьбе с коронавирусом 12 мая
Анапское Черноморье04:25
Вениамин Кондратьев в прямом эфире расскажет о мерах поддержки бизнеса и граждан
Московский Комсомолец Краснодар03:44
Кондратьев проведет заседание оперштаба и расскажет о дальнейшей жизни кубанцев в карантин
Краснодарские известия04:19
Прямой эфир с заседания Оперштаба 12 мая: будет ли ослаблен на Кубани режим карантина
Кубанские новости03:28
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