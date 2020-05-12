Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев начал заседание регионального оперштаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Прямую трансляцию заседания можно наблюдать на сайте администрации Краснодарского края.

Началось заседание оперштаба Кубани по борьбе с COVID-19

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