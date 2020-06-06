Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаНачалось заседание технического комитета стран ОПЕК

Началось заседание технического комитета стран ОПЕК в формате видеоконференции, где страны картеля подведут итоги выполнения сделки ОПЕК+ и подготовят рекомендации по условиям ее дальнейшего действия.
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Началось заседание технического комитета стран ОПЕК

Российская газета08:39

Началось заседание ОПЕК по дальнейшей судьбе сделки ОПЕК+

Газета.Ru08:36

ОПЕК будет транслировать заседание министров

News.ru08:16

Reuters узнал «самый вероятный» итог встречи стран ОПЕК+

Forbes07:52

Крауегольное заседание ОПЕК+: нефть на пороге нового обвала

Московский Комсомолец07:30

Reuters: ОПЕК предварительно согласовала продление текущих параметров сделки на месяц

ТАСС08:58

Страны ОПЕК начали переговоры о продлении режима сокращения добычи

ИА Красная Весна08:55
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Происшествия

В Норильске ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз

BFM.ru 05:33
14
Общество

Стало известно о планах США ввести санкции против десятков танкеров

Власти США планируют ввести экономические санкции против десятков нефтяных танкеров, которые перевозят сырье из Венесуэлы.
Lenta.ru 08:21
8
Общество

«Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия

Компания «Яндекс» ко Дню русского языка составила список новых слов, значение которых чаще всего искали пользователи русскоязычного интернета с 2011 по 2020 год, среди них слова «локдаун», «ауф» и «френдзона».
РБК 07:54
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Футбол

Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА

Коммерсантъ 05:24
2
Политика

Путин поручил учесть сферу культуры в плане восстановления экономики

В новом плане по восстановлению экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будут учтены вопросы сферы культуры.
Деловое.ТВ 08:20
25
Политика

Лукашенко призвал белорусов победить четыре-пять разных «пандемий»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан пройти «период и победить четыре-пять пандемий» в республике.
Коммерсантъ 07:06
3
Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
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Гаджеты

Партнер Apple намекнул на задержку выхода iPhone 12

Задержка в выпуске нового iPhone связана с пандемией коронавируса, из-за которой инженерам Apple и компаний-партнеров пришлось работать из дома.
Piter.tv вчера в 07:18
6
Политика

Геннадий Зюганов призвал голосовать против новой Конституции

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал своих сторонников проголосовать против внесения изменений в Конституцию, так как новый вариант Основного закона лишь усиливает президентский диктат и закрепляет олигархическое господство .
Znak.com 04 июня в 09:36
1,5K
Хоккей

Панарин раскритиковал российскую политическую систему

Российский хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в очередной раз высказался на политические темы, заявив, что у России при нынешних власти и системе не будет светлого будущего.
Газета.Ru 08:06
3
Происшествия

Отменено решение об изъятии четверых детей у оренбургской семьи

Интерфакс 04 июня в 08:13
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Происшествия

В Башкирии без вести пропал шестилетний мальчик

Kursk.com 04:55
10
Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
2,2K
Общество

В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственных магазинов

Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге возобновят свою работу с 8 июня, сообщается на официальном сайте администрации города.
Право.ру вчера в 14:10
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Политика

Путин поручил правительству создать базу генетической информации

Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации.
Ведомости 05:54
2,4K
Армия и оружие

ЛНР: В Попасную прибыли украинские снайперы

Снайперы ВСУ прибыли в район подконтрольного украинским боевикам населенного пункта Попасная, в непосредственной близости от линии разграничения, сообщает ЛИЦ со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
ИА Новороссия 08:13
Политика

Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы

Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
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Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом

Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM вчера в 06:22
201
Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05
2,2K
Общество

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

Эхо Москвы вчера в 12:03
94
Общество

Учреждения культуры могут начать выдавать ваучеры

Учреждения культуры смогут начать выдавать ваучеры вместо возвращения денег за приобретенные ранее билеты.
Культуромания 08:48
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
2K
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров ответил на критику со стороны Валерии

Москва, 6 июня 2020, 15:31 — REGNUM Популярный российский музыкант Сергей Шнуров в социальной сети Instagram ответил на критику известной российской певицы Валерии в том, что он «переобулся», требуя помощи шоу-бизнесу.
REGNUM 08:31
50
Происшествия

В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей

Коммерсантъ вчера в 17:54
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Политика

Путин поправил главу Бурятии по стоимости новой библиотеки

Президент России Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова насчет стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии с современным оборудованием.
РИА Новости 08:21
4
Общество

В порт Литвы прибыл первый танкер с американской нефтью для Белоруссии

Новые Известия 04:00
51
Происшествия

В США полицейские в знак протеста ушли с работы

Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) покинули состав спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских.
Lenta.ru вчера в 22:23
99
Общество

Власти Пекина раздадут жителям $1,7 млрд на шопинг и рестораны

По данным агентства, правительство муниципалитета Пекина планирует выпустить ваучеры на общую сумму 12,2 млрд юаней ($1,7 млрд) для стимулирования потребления.
РБК 01:10
53
Здоровье

Власти Ивановской области рассказали, сколько осталось свободных коек

Количество свободных коек для пациентов с коронавирусом в Ивановской области за сутки сократилось с 89 до 65, рассматривается вопрос развертывания дополнительных стационарных коек, сообщает облправительство.
РИА Новости 04 июня в 11:05
9
Происшествия

Бэнкси опубликовал картину о протестах в США

РИА Новости 08:30
1
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