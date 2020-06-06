Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаНачалось заседание технического комитета стран ОПЕК

Началось заседание технического комитета стран ОПЕК в формате видеоконференции, где страны картеля подведут итоги выполнения сделки ОПЕК+ и подготовят рекомендации по условиям ее дальнейшего действия.
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Страны ОПЕК начали переговоры о продлении режима сокращения добычи

ИА Красная Весна08:55

Началось заседание технического комитета стран ОПЕК

Российская газета08:39

Крауегольное заседание ОПЕК+: нефть на пороге нового обвала

Московский Комсомолец07:30

Россия и ОПЕК продлили рекордное сокращение добычи на месяц

Forbes09:03

Reuters: ОПЕК предварительно согласовала продление текущих параметров сделки на месяц

ТАСС08:58

Страны ОПЕК+ могут продлить сокращение уровня нефтедобычи на месяц

REGNUM06:40

Участники сделки о сокращении нефтедобычи должны обсудить сегодня вопрос о продлении соглашения

Эхо Москвы06:33
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Политика

Владимир Путин назвал русский язык основой национальной идентичности

Глава РФ обратился к представителям сферы в день русского языка и начал свою речь с оценки языка как фактора, объединяющего все народы страны.
Пятый канал 08:46
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Происшествия

Суд в Киеве арестовал семерых полицейских после скандала с наркотиками

Голосеевский районный суд Киева отправил под арест без возможности внесения залога семерых полицейских Павлоградского отделения Днепропетровской области Украины, подозреваемых в сотрудничестве с наркоторговцами и другими преступниками, сообщила в субботу пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).
РИА Новости 09:02
Общество

Прохоров вступился за Потанина после ЧП в Норильске

Миллиардер Михаил Прохоров считает, что призывы к смене собственника «Норникеля» и национализации компании – это серьезная угроза для всех частных компаний в России.
Ведомости вчера в 04:51
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:16
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Шоу-бизнес

Похороны Михаила Кокшенова пройдут на Новодевичьем кладбище

Комсомольская правда 05:40
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Футбол

Чалов оформил покер во время двухсторонки ЦСКА

Игра состоится 20 июня в 19:00 по московскому времени.
Metaratings 09:08
Экономика

Хазин жестко раскритиковал антикризисный план

Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план.
Инвест-Форсайт 04 июня в 13:23
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Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
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Авто

Продажи Volkswagen Caddy узбекской сборки начнутся в июле

Как ранее сообщали «Автоновости дня», в марте компания Volkswagen и узбекский холдинг «Узавтосаноат» подписали соглашение о сотрудничестве по производству и продажам легких коммерческих автомобилей немецкой марки на местном рынке.
Автоновости дня вчера в 03:10
1
Авто

Renault начала продажи в России нового Renault Master

Не зависимо от версии Renault Master предлагается с 2,3-литровым дизельным мотором мощностью 125 л.с. если это будет переднеприводный вариант фургона и 150 л.с. если заднеприводная модификация.
Tvoe-avto.com 04 июня в 01:17
3
Происшествия

Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом

Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
Вести.Ru 04:48
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
846
Происшествия

Отменено решение об изъятии четверых детей у оренбургской семьи

Интерфакс 04 июня в 08:13
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Космос

Полет ракеты Маска - это не про соревнование в космосе. Это про войну за мозги и войну за деньги

Комсомольская правда вчера в 10:38
Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
2,2K
Общество

Выход России на плато по коронавирусу сравнили с другими странами

Выход России на плато по коронавирусу произошел медленнее, чем в других странах.
Lenta.ru вчера в 18:40
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Культура

Девушка из Брянска дошла до финала шоу «Comedy Баттл»

В финале талантливых ребят оценивали такие звёзды как Семен Слепаков, Азамат Мусагалиев и Руслан Белый.
Брянская улица 04:42
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Игры

В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2

Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM 05:12
1
Авто

Стартовали продажи кроссовера Honda UR-V

Компания Honda объявила старт продаж обновленного купеобразного кроссовера Honda UR-V.
Новые автомобили 04 июня в 23:00
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Происшествия

Жители Дагестана пытались отбить у полиции мужчину, застрелившего сына

Жители Буйнакска попытались отбить у полицейских мужчину, застрелившего собственного сына, сообщила РИА Новости представитель дагестанского МВД.
РИА Новости 05:05
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Политика

Лукашенко призвал белорусов победить четыре-пять разных «пандемий»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан пройти «период и победить четыре-пять пандемий» в республике.
Коммерсантъ 07:06
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Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
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Недвижимость

Стало известно, где сильнее всего упал спрос на новостройки

Спрос на новостройки в России вернулся к уровню 2017 года.
Российская газета 04 июня в 08:17
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Кино

В сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза может появиться Бэйн

Исполнитель роли дворецкого Альфреда в новом "Бэтмене", актер Энди Серкис рассказал, что картина Мэтта Ривза станет самой мрачной интерпретацией истории о Темном рыцаре.
Piter.tv вчера в 03:17
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $41

К 12:13 мск нефть марки Brent росла на 3% - до $41,18 за баррель.
ТАСС вчера в 05:00
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Культура

Безруков и Смехов прочтут стихи в честь дня рождения Пушкина

10 лет назад ООН закрепил за этим днем международный статус, и именно 6-го числа 221 год назад родился Александр Пушкин.
Московский Комсомолец 08:32
Музыка

Новый проект своего лейбла представил Максим Фадеев

Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
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Матчи РПЛ могут показать бесплатно после возобновления сезона

Москва, 6 июня 2020, 14:02 — REGNUM Все матчи чемпионата России по футболу могут показать бесплатно после возобновления сезона.
REGNUM 07:02
Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
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