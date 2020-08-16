Начался митинг в поддержку Александра Лукашенко в Минске
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Очевидцы предположили, что это участники митинга в поддержку Лукашенко. Также 16 августа пройдет народный марш «За свободу», который начнется в 14:00 по местному времени. Протесты в Белоруссии начались после опубликования предварительных результатов выборов 9 августа.В источнике
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