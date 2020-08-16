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Телеканал 360°
Телеканал 360°

Начался митинг в поддержку Александра Лукашенко в Минске

Очевидцы предположили, что это участники митинга в поддержку Лукашенко. Также 16 августа пройдет народный марш «За свободу», который начнется в 14:00 по местному времени. Протесты в Белоруссии начались после опубликования предварительных результатов выборов 9 августа.В источнике
С чего всё началось
В Минске пройдет «митинг солидарности» в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщила
 в Facebook провластная общественная организация «Белая Русь».
РБК01:47
Подробнее о событии
Аргументы недели

В Белоруссии призывают граждан на митинг солидарности с государственным курсом

Аргументы неделивчера в 12:41
Московский Комсомолец

Участники митинга в поддержку Лукашенко запечатлели колонну автобусов в Минск

Московский Комсомолец06:04
РБК

В Минске пройдет митинг в поддержку Лукашенко

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В Минске запланирован митинг в поддержку Лукашенко

RT на русском00:55
РИА Новости

В Минске пройдет митинг в поддержку Лукашенко

РИА Новости23:50
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Организация «Белая Русь» проведет митинг в поддержку Лукашенко

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РЕН ТВ

В акции сторонников Лукашенко приняли участие порядка 65 тысяч человек

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В Турции обвинили Байдена в невежестве за его высказывания о стране
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