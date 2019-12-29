Обмен пленными между ДНР и ЛНР, с одной стороны, и Украиной, с другой, начался под Горловкой. Эту информацию подтвердила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Как сообщает ТАСС, обмен проходит на линии соприкосновения сторон в районе контрольного пункта въезда-выезда.

Начался обмен пленными между Донбассом и Киевом

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