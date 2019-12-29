Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Донбассе начался обмен пленными

В окрестностях Горловки началась процедура обмена между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом, передает корреспондент РИА Новости. В настоящее время транспорт с пленными готов выдвинуться на точку, где будет проходить обмен.
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с чего всё началось

«Большой обмен» пленными начался в Донбассе

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила журналистам, что первой задержанных Киеву передаст ЛНР. "Представители Луганска выехали на территорию Украины, если у них все пройдет успешно, то дальше будем меняться мы, ДНР", - сказала она.
Интерфакс03:45

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Начался обмен пленными между Донбассом и Киевом

Российская газета04:29

В Донбассе начался обмен пленными

РБК04:08

Омбудсмен: пленных сторонников ДНР при обмене может стать больше

Красная весна04:52

Обмен пленными между ДНР, ЛНР и Украиной начался в Донбассе

Газета.Ru03:48

В Донбассе начался обмен пленными

РИА Новости03:45

В Донбассе начался обмен пленными

Коммерсантъ03:49

Автобус с удерживаемыми лицами попал в ДТП на месте обмена в Донбассе

ТАСС05:05
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