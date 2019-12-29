Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила журналистам, что первой задержанных Киеву передаст ЛНР. "Представители Луганска выехали на территорию Украины, если у них все пройдет успешно, то дальше будем меняться мы, ДНР", - сказала она.

с чего всё началось

В окрестностях Горловки началась процедура обмена между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом, передает корреспондент РИА Новости. В настоящее время транспорт с пленными готов выдвинуться на точку, где будет проходить обмен.

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